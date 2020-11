Elecciones presidenciales en EE UU, en directo | Trump aventaja a Biden en Florida mientras se disputan Texas

Estados Unidos decide la continuidad de Donald Trump en la Casa Blanca o un cambio de ciclo liderado por el demócrata Joe Biden. La tensión es máxima. El escrutinio adjudica Oklahoma, Carolina del Sur, Alabama, Virginia Occidental y Kentucky al presidente mientras que Biden gana en Virginia, Illinois, Nueva Jersey, Maryland y Vermont. En el Estado clave de Florida, el republicano aventaja a su contrincante mientras ambos se disputan Texas. En ambas plazas es decisivo el voto latino. El demócrata llamó al voto apelando a “restaurar la decencia y la honestidad en la presidencia de este país”, pero se ha mostrado cauto hasta el final: “Hay mucho en juego esta noche. Ya veremos”. Trump ha insistido a lo largo de la jornada en poner en duda los resultados si no le son favorables. “Ganar es fácil, perder, no. No para mí”, manifestó sobre una posible derrota durante una visita a sus oficinas de campaña en Arlington (Virginia). Los estudios de opinión apuntaban a una ventaja de Biden de 6,7% en intención de voto, según el promedio de las encuestas de Real Clear Politics. No obstante, Trump conserva una opción entre seis de ganar.