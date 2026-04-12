La participación en las elecciones de Hungría alcanza niveles récord

El partido Tisza, que aspira a desbancar a Viktor Orbán, confía en que la alta afluencia de votantes se traduzca en una victoria de su candidato Péter Magyar

Desde primera hora de este domingo la participación en las elecciones legislativas de Hungría está siendo récord, muy superior a la de comicios recientes. El primer dato difundido por las autoridades electorales, a las 7.00, casi duplicaba la participación de las elecciones de 2022, con un 3,4% esta mañana frente al 1,8% de hace cuatro años. A las 15.00, el 54,1% de los 8,1 millones de personas censadas había votado ya (en 2022 a esa hora lo había hecho el 40%). Tisza, el partido del opositor Péter Magyar, sostiene que esa altísima afluencia de votantes, al menos por ahora, se registra en distritos que, en principio, le son favorables para ganar al actual primer ministro, el ultranacionalista y prorruso Viktor Orbán.

Los candidatos votaron a primera hora de la mañana en Budapest. Orbán se enfrenta a sus elecciones más difíciles y con las encuestas en contra. Su mitin de cierre de campaña, el sábado, tenía un aire modesto en tamaño, participantes y euforia. Magyar, en cambio, cerró a lo grande, con un acto multitudinario y un público rebosante de esperanza.

En un mensaje en redes sociales por la mañana, el primer ministro ultraconservador seguía haciendo campaña. Necesita tres millones de apoyos. “Hungría ha demostrado que hay otro camino: podemos detener la inmigración ilegal. Podemos defender a las familias y nuestra forma de vida. Podemos elegir la paz en lugar de la guerra”, ha escrito. “No pueden arrebatarnos nuestra soberanía. Moldearemos nuestro propio futuro”, añadió.

Magyar hizo lo mismo y animó a la participación. “¿Este u oeste? ¿Más atraso y un Estado desintegrándose o un país que funcione y sea humano? ¿Corrupción o vida pública limpia?“, preguntó a los húngaros, entre otras cuestiones.

Péter Magyar comparece ante los medios tras votar en Budapest. Robert Hegedus (EFE)

Los nervios están a flor de piel, hasta que los colegios cierren a las siete de la tarde y empiecen a llegar los datos. En Tisza hay miedo a algún movimiento de última hora del entorno de Fidesz, el partido de Orbán. Magyar —que formó parte de ese partido hasta que rompió con el primer ministro en 2024— lo advirtió en su último discurso: dijo que tenía acceso a información de que los fieles al Gobierno podrían estar planeando una serie de operaciones conocidas como de falsa bandera, es decir, algún tipo de ataque u acción disruptiva que se intente atribuir al rival.

El entorno del primer ministro, por su parte, azuzaba el miedo a que los votantes de Tisza no aceptasen el resultado y marchasen desde su sede electoral este domingo hasta la oficina del primer ministro, si el escrutinio no les era favorable.

Las especulaciones añaden tensión a una jornada cargada de expectativas. Szilvia Tivadari, directora de proyectos, de 33 años, expresaba esa “ansiedad y tensión” que recorre a muchos tras depositar su voto para Tisza en el colecio electoral de la calle Dob de Budapest, en el antiguo barrio judío. “De verdad, necesitamos ya un cambio, y esto es lo más cerca que hemos conseguido estar en los últimos años”, decía, esperanzada.

En Polymarket, el mercado de predicción basado en blockchain, sobre las 14.00 el 87% de los usuarios apostaba por Magyar como próximo primer ministro húngaro, frente al 14% que elegía a Orbán. En nivel de movilización está siendo “inusualmente alto” y el escenario electoral “de gran tensión”, según un resumen de la situación enviado por Tisza a las 13.00.

Hungría elige este domingo a 199 diputados. De ellos, 106 se eligen en circunscripciones unipersonales por mayoría simple, y 93, a través de listas nacionales de partido. Unos 35 distritos en las zonas rurales pueden decidir el resultado de las elecciones. En el campo, el clientelismo y las presiones de Fidesz alcanzan una naturaleza casi feudal, según describen los analistas.

Las presiones para votar al partido de Orbán, e incluso la compra de votos son prácticas documentadas desde hace tiempo y que también emplearon en el pasado otras formaciones. Este domingo, los interventores de Tisza han identificado algunas de las prácticas ilegales habituales, como organizar la llegada de autobuses hasta los centros de votación.