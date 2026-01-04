Letonia aborda un buque tras la rotura de un cable de telecomunicaciones en el mar Báltico
“Por el momento, ni el barco ni su tripulación están detenidos”, subraya la policía letona
La policía de Letonia ha abordado este domingo un buque en el marco de la investigación abierta por la rotura el pasado viernes de un cable de telecomunicaciones en el mar Báltico. El daño en la infraestructura submarina, perteneciente a una empresa privada, se produjo tan solo dos días después de que Finlandia incautara un barco procedente de Rusia sospechoso de sabotear otro cable que conecta Helsinki con Estonia.
La región del mar Báltico se encuentra en alerta máxima tras una serie de cortes en cables eléctricos y de telecomunicaciones, además de gasoductos, desde que Rusia lanzó la invasión de Ucrania en 2022, y la alianza militar de la OTAN ha reforzado su presencia con fragatas, aeronaves y drones navales. En los últimos dos años, más de una docena de cables submarinos han sido dañados en el Báltico.
“Se ha detectado un daño en un cable óptico perteneciente a una empresa privada en el mar Báltico, cerca de Liepaja. Los usuarios de telecomunicaciones letones no se han visto afectados por el incidente”, ha indicado Evika Silina, la primera ministra de Letonia, en una publicación en su cuenta de la red social X. “Estoy en contacto con el Centro de Gestión de Crisis y los servicios responsables, mientras la policía estatal ha iniciado una investigación y se están esclareciendo las circunstancias”, ha agregado la jefa de Gobierno.
“Por el momento, ni el buque ni su tripulación están detenidos; están cooperando con la policía y se continúa trabajando activamente para esclarecer las circunstancias”, señaló la policía letona en X.
El Centro Nacional de Gestión de Crisis lituano indicó que el cable conecta Sventoji, en Lituania, con Liepaja, en Letonia, dos localidades costeras situadas a unos 65 kilómetros de distancia, y que aún no está clara la causa del incidente. Silina ha indicado que los daños se produjeron cerca del puerto de Liepaja, la tercera ciudad más poblada del país.
El pasado día de Nochevieja la policía finlandesa incautó un buque de carga con bandera de San Vicente y las Granadinas, el Fitburg, que viajaba de Rusia a Israel, sospechoso de sabotear un cable de telecomunicaciones. Un marino de la tripulación, de nacionalidad azerbaiyana, está detenido en relación con este incidente en el golfo de Finlandia.
