María Corina Machado no asistirá a la ceremonia de entrega del premio Nobel de la Paz

La líder opositora venezolana María Corina Machado, galardonada con el Nobel de la Paz de este año, no asistirá finalmente a la ceremonia de entrega del premio, que se celebrará este miércoles en el Ayuntamiento de Oslo, según ha adelantado la cadena pública noruega NRK, que cita al director del Instituto Nobel, Kristian Berg Harpviken. El portavoz de la institución noruega, Erik Aasheim, ha confirmado la información a este diario. “No sé dónde está Machado, pero no está en Noruega”, ha afirmado Harpviken.

“Lamentablemente, no se encuentra en Noruega ahora. Y no estará en el escenario del Ayuntamiento de Oslo a la una de hoy, cuando comience la ceremonia”, ha agregado el director del Instituto Nobel. Ana Corina Sosa, la hija de Machado, será quien recoja el premio en su honor: una medalla y un diploma. Después de que el Comité Noruego del Nobel expone las razones por las que concede el premio durante la ceremonia, se acostumbra que la persona ganadora o alguien en su representación, dado el caso, pronuncie un discurso, conocido tradicionalmente como la conferencia Nobel.

“Simplemente vive bajo la amenaza de muerte del régimen”, ha señalado el director del Instituto noruego sobre las dificultades logísticas para poder contar con la presencia de Machado. “Esa amenaza también se aplica cuando está fuera del país, tanto por parte del régimen como de los amigos del régimen en todo el mundo”, ha agregado Harpviken. El equipo de Machado aún no ha dado a conocer las razones por las que no podrá estar presente ni información sobre donde se encuentra la la líder opositora. “Es una pena, siempre es mejor cuando el ganador del Nobel está presente”, ha lamentado el ministro de Exteriores noruego, Espen Barth Eide, en declaraciones a la prensa de su país.

La posible llegada de Machado a Noruega ha causado una enorme expectación dentro y fuera de Venezuela. En un inicio, se esperaba que la dirigente opositora de 58 años apareciera por primera vez en Noruega en la tradicional rueda de prensa que precede a la ceremonia de entrega, prevista para el martes a la una de la tarde (hora local y de la España peninsular, ocho de la mañana en Venezuela). El encuentro con los medios de comunicación fue pospuesto y después cancelado definitivamente por los organizadores.

“La propia María Corina Machado ha afirmado en entrevistas a medios lo desafiante que será su viaje a Oslo. Por eso, en este punto no podemos dar ninguna información sobre cuándo ni cómo va a llegar a la ceremonia del premio Nobel de la Paz”, informó Aasheim, portavoz del Instituto del Nobel, que adelantó hace un par de semanas la intención de la líder opositora de viajar al país escandinavo para recoger el premio.

La política conservadora ha estado en paradero desconocido desde agosto de 2024, apenas unas semanas después de que se celebraran las elecciones presidenciales en Venezuela del año pasado, en las que Nicolás Maduro se declaró ganador, pese a las acusaciones de fraude y al recuento que presentó la oposición y que favorecía al exdiplomático Edmundo González por amplio margen. Machado, la figura más visible de la disidencia al régimen chavista, se había impuesto en las primarias de la oposición con un 93% de las preferencias, pero fue inhabilitada por las autoridades electorales para participar y se volcó en apoyar la candidatura de González.

El Instituto Nobel noruego anunció el premio para Machado el pasado 10 de octubre, en pleno pico de las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela por el despliegue militar ordenado por Donald Trump en aguas del Caribe. Desde entonces se ha barajado la posibilidad de que la líder opositora salga del país, así como sus implicaciones políticas.

En paralelo a la ceremonia formal de entrega, se espera también que los cientos de venezolanos que han hecho el viaje puedan seguir el acto en una plaza contigua al Centro Nobel de la Paz y a unos metros del Ayuntamiento de Oslo. La tradicional procesión de las antorchas y un banquete encabezado por altos cargos del Gobierno, el poder judicial y la monarquía de Noruega son otras actividades programadas para este miércoles.

Cuatro presidentes latinoamericanos han sido invitados por la líder opositora venezolana. José Raúl Mulino, de Panamá, llegó desde el lunes a la capital noruega. El martes aterrizaron el controvertido Javier Milei, de Argentina y Santiago Peña, de Paraguay. Se espera que el último en sumarse, este mismo miércoles, sea Daniel Noboa, de Ecuador.