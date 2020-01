Radiografía europea de los antivacunas con el sarampión en pleno avance

Robert T. Chen y Beth Hibbs, de los Centers for Diseases Control and Prevention (Centros para el control y la prevención de las enfermedades, agencia del Departamento federal de Sanidad de Estados Unidos) de Atlanta han descrito el flujo de información y su correlación con las actitudes frente a la vacunación. Al principio, la gente está contenta con vacunarse porque aún recuerda la amenaza, tiene contacto con personas enfermas y se teme una epidemia. Cuando la enfermedad se reduce a consecuencia de la vacunación, paradójicamente también desciende la confianza en las vacunas. Se olvida la enfermedad, el sufrimiento, las complicaciones y los costes. No hay amenaza inmediata y la vacunación ya no parece necesaria. La tasa de vacunación en la sociedad disminuye. Las enfermedades vuelven, las estadísticas disparan las alarmas, la ansiedad aumenta y después de cierto tiempo se restaura la confianza en las vacunaciones y con ello la convicción de que son eficaces.