El anuncio del Partido Laborista que critica la xenofobia en la campaña electoral británica

El líder del Partido Laborista británico, Jeremy Corbyn, ha publicado en Twitter un anuncio para criticar la estrategia de sus rivales políticos de culpabilizar a la inmigración de las colas en la sanidad pública, la falta de profesores o la subida de los precios del alquiler. El vídeo, que es una parodia de una reunión entre un político y un grupo de ciudadanos, comienza con las quejas de los vecinos. "Mi hija no tiene suficientes profesores", se queja una mujer. "Mi madre necesita una operación y lleva seis meses en lista de espera", dice otro hombre. "No puedo pagar el alquiler y no hay viviendas de protección oficial", explica una joven. El político les responde que hay una explicación simple a todos sus problemas: "Todo es culpa de Ali porque es inmigrante". Los vecinos no entienden qué tiene que ver Ali con sus quejas y le reclaman al político que le dé todo el dinero que podría destinar a políticas sociales al CEO de una gran empresa tecnológica que no paga impuestos ni crea puestos de trabajo en el país. El político les responde que la razón por la que le hace rebajas de impuestos a grandes corporaciones es... otra vez Ali.