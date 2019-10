“Lo siento, mamá. No he tenido éxito en mi viaje. Me estoy muriendo porque no puedo respirar”

Los cabos han comenzado a atarse en las últimas horas y empieza a estar claro que las primeras conclusiones sobre el crimen que ha conmocionado a los británicos fueron precipitadas. La información proporcionada por muchos vecinos de la región central de Vietnam sugiere que la mayoría de los 39 cadáveres hallados en el interior de un camión en la madrugada del pasado miércoles eran de esa nacionalidad, y no chinos, como se dijo. La policía de Essex (el Reino Unido) ya anunció que iba a ser una de las investigaciones más complejas y largas a la que este departamento se había enfrentado nunca.

La alerta se desató al conocerse el mensaje de texto que una mujer, Pham Thi Tra, de 26 años, envió a su madre a través del móvil el martes por la noche, poco antes de que el camión llegara al polígono industrial en el que fue hallado después de medianoche. Su familia ha explicado que había pagado 35.000 euros para viajar al Reino Unido a través de China. Comenzaron a sospechar que podría ser uno de los cuerpos descubiertos en el camión de Grays, en el condado de Essex, al revisar el mensaje. “Lo siento, mamá. No he tenido éxito en mi viaje. Te quiero mucho. Me estoy muriendo porque no puedo respirar”, escribió la mujer. No ha habido más mensajes de la mujer desde entonces.

Al menos otras seis familias de la misma región han suministrado información y expresado su preocupación por el paradero de sus allegados. Entre ellos, una mujer de 19 años cuyo hermano había hablado con ella el martes, 24 horas antes de que se desatara la tragedia. Le informó de que iba a meterse en un contenedor, y que iba a desconectar su teléfono para evitar ser detectada. La familia asegura que uno de los traficantes de personas de esa zona devolvió a la familia el dinero esa misma noche. Los familiares de Nguyen Dinh Luong, de 20 años, también han compartido en Facebook un mensaje en el que temen que el joven haya muerto en ese camión.

La policía de Essex, que sigue teniendo el control de toda la investigación, ha recibido duras críticas por anunciar precipitadamente que los 39 fallecidos eran de nacionalidad china, y levantar así falsas esperanzas en las familias vietnamitas afectadas.

Muestra de lo complejo que está resultando el caso es que la número dos del departamento, la comisaria Pippa Mils, ha implorado la ayuda de todos aquellos que tengan información útil y ha prometido que no habrá represalias para quien ayude. “Hablen con nosotros sin miedo. Les aseguro que trataremos su información con la más estricta confidencialidad y que no serán acusados formalmente de ningún delito”, ha dicho.

Tres personas más fueron arrestadas el pasado viernes (dos hombres y una mujer), y el conductor del camión, Mo Robinson, un norirlandés de 25 años, sigue bajo custodia. Los esfuerzos de los investigadores se concentran en dar con la mafia de tráfico de inmigrantes que se halla detrás de todo lo sucedido.

Durante los últimos años se ha detectado la actividad de bandas criminales que han traficado con miles de inmigrantes irregulares vietnamitas. Muchos de ellos se veían luego forzados a trabajar en salones de manicura o plantaciones clandestinas de cannabis para devolver las enormes sumas pagadas por el viaje.

“El horror del tráfico humano nos ha vuelto a golpear de lleno con la trágica muerte de estas 39 personas. Y sabemos que la realidad es tristemente peor que todo esto”, ha resumido Tom Tugendhat, el presidente de la comisión de Exteriores de la Cámara de los Comunes.