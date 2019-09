El portugués Costa busca la mayoría absoluta con más gasto público

Rui Rio (Partido Social Demócrata). Victoria o dimisión. El candidato del primer partido de la oposición, el centro-derecha PSD, no ha tenido un día tranquilo desde que llegó a la presidencia de la formación en enero de 2018. Contestado dentro del partido y de su grupo parlamentario, bajo la dirección de Rui Rio (Oporto, 62 años) el PSD obtuvo en las europeas su peor resultado (22%). Economista, de educación alemana, seco y recto, promete menos impuestos para los ciudadanos y una mejor gestión pública, avalado por sus 12 años como alcalde de Oporto. “No tengo un particular entusiasmo por ser diputado”, ha confesado en la precampaña. Por tanto, o gana las elecciones o dimite como diputado y, si se confirman las encuestas (23% de intención de voto), también renunciará a la presidencia del PSD.

Catarina Martins (BE). Objetivo: entrar en el Gobierno. “Para entrar en el Gobierno debemos tener más votos”. Catarina Martins (Oporto, 46 años), líder del Bloco de Esquerda (BE), no se conforma con apoyar cuatro años más a otro Gobierno socialista. Tercera fuerza del país con el 10,2% de los votos en 2015, el BE aspira desde su fundación (1999) a ser el referente de la izquierda, a costa del PC. Licenciada en literaturas modernas, Martins dirige el Bloco desde 2012. Persistente, ágil y hábil en los debates parlamentarios, ella y su grupo aprovechan muy bien los medios de comunicación y redes sociales, para irritación de su socio en el Gobierno, António Costa. El Bloco —fundado por excomunistas— ha suavizado su antieuropeísmo, pero insiste en la nacionalización de la red eléctrica y la red de gasolineras Galp.

Jerónimo de Sousa (PC). El “comunismo serio”. El otro pilar en que se apoyó el Gobierno socialista para su mayoría parlamentaria. El veterano Jerónimo de Sousa (Loures, 73 años) rompió en 2015 con 40 años de oposición absoluta al “bloque central” (PS y PSD) que gobernó ese periodo. De Sousa responde al mejor estereotipo del “comunismo serio”, como gusta definirse para poner distancia con su competidor de la izquierda, el Bloco. Obrero del metal desde los 14 años y líder del PCP desde 2004, trata de convencer a sus fieles (8,3% en las últimas legislativas) de que nunca “el partido” ha influido tanto en un Gobierno. Se apunta en su haber la subida del salario mínimo y la rebaja en transportes públicos. En candidatura conjunta (CDU) con Los Verdes, De Sousa pide aumento salarial de 90 euros mensuales.

Assunção Cristas (Centro Democrático Social). La total oposición. Desde su ascenso en 2016 a la presidencia del CDS, Assunção Cristas (Luanda, 45 años) ha realizado una oposición absoluta al Gobierno socialista, incluso presentando dos mociones de censura en el Parlamento. Los mayores rifirrafes parlamentarios de Costa también han sido con esta licenciada en derecho. Su programa es el más derechista. A diferencia de 2015, el CDS se presenta en solitario a las elecciones (la suma de PSD y CDS consiguió el 38,6% en 2015) y las encuestas le dan en torno al 6%. Para diferenciarse de su socio natural, el centroderechista PSD, Cristas promete no pactar con un probable Ejecutivo socialista en ninguna circunstancia.

André Silva (PAN, ecologista). Más verde que nadie. André Silva (Lisboa, 43 años), ingeniero civil, ha recibido los más furibundos ataques por la derecha y por la izquierda. El líder del PSD le tacha de “fundamentalista”; el del PC, de “recién llegado”. Detrás de esos ataques, unos sondeos que le auguran pasar del 1,4% de los votos en 2015 al 5%. Fundado en 2009 como Partido por los Animales, dos años después le añadió Naturaleza y solo en 2014 se acordó de las personas (Personas Animales Naturaleza). En su programa propone una especie de seguridad social para animales, el fin de los espectáculos taurinos, el fin de la agricultura intensiva, entre un millar de iniciativas.