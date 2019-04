Plovdiv retrata la diversidad cultural europea

Un hombre posa con una sección del Muro de Berlín en una exposición de arte callejero en Plovdiv, el pasado 12 de enero. En vídeo, el reportaje completo. GETTY | TRIBUNE DE GENÈVE

Plovdiv es la segunda mayor ciudad búlgara, después de la capital, Sofía. También es una de las ciudades más antiguas de Europa. El pasado enero fue designada capital europea de la cultura para el año 2019 junto con otra ciudad milenaria, la localidad italiana de Matera.

Este año, en el que se anuncian muchos eventos, empezó con un espectáculo llamado Somos todos los colores, que reunió a 1.500 artistas. Plovdiv, cuyos primeros vestigios como pueblo se remontan a hace 8.000 años, es una sabia mezcla de poblaciones y de cultura. En cada esquina, los restos de la época romana u otomana recuerdan el papel que ha desempeñado esta ciudad, encrucijada del comercio, a lo largo de los siglos. Plovdiv nunca ha renegado de su pasado.

El pintor y escultor Atanas Hranov, en Plovdiv. tribune de geneve

Dos anécdotas resumen el espíritu de sus habitantes. Durante la Segunda Guerra Mundial, Bulgaria, encabezada por la ciudad de Plovdiv, plantó cara al plan nazi de limpieza étnica de Europa protegiendo a la comunidad judía. Después de la caída del bloque soviético, los habitantes de Plovdiv debatieron durante mucho tiempo para decidir si se debía derribar la estatua del soldado ruso erigida en la cumbre de una de sus colinas como recuerdo de la liberación de la ciudad por el Ejército Rojo. Al final, decidieron no renegar de esta página de la historia y la añadieron a las demás.

Ahora que los europeos reflexionan sobre lo que forma su identidad común, los artistas búlgaros encuentran la respuesta en su arte. Los colores se mezclan en él sin excluirse. Para ellos, el tema de la identidad no es político, aunque se enmarque dentro del ámbito de la historia. “Siempre me he considerado un artista europeo, incluso cuando estábamos aislados en el bloque socialista”, explica el pintor y escultor Atanas Hranov. Los artistas no tienen la misma percepción de las fronteras. Y lo confirma la fundadora del festival de jazz de Plovdiv, Miroslava Katsarova. “Viven en el espacio del espíritu”, señala. Un espíritu que ilumina Plovdiv y la convierte en una ciudad de las luces.

Grafiti en una calle de Plovdiv. TRIBUNE DE GENÈVE

Los acontecimientos previstos con ocasión de este año europeo previsiblmente impulsarán el turismo. La ciudad espera recibir dos millones de visitantes en 2019, es decir el doble que en los años anteriores. El programa de la capital europea de la cultura, cuyo objetivo es mostrar la riqueza y la diversidad del patrimonio material e inmaterial europeo, es una oportunidad para las ciudades elegidas. Plovdiv ha recibido financiación europea para construir nuevas infraestructuras, reformar edificios históricos y organizar unos 300 conciertos y exposiciones.