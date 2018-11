El discurso de Bolsonaro envalentona a las milicias parapoliciales en Brasil

A pesar de que son ilegales, las milicias han sido respaldados, en diferentes periodos, por políticos y otras autoridades. En Río, hasta que una comisión parlamentaria local desveló sus barbaridades, en 2008, las milicias eran vistas como la solución contra el narcotráfico. El propio Bolsonaro así lo creía. El entonces diputado federal habló en un discurso sobre el tema: “Ningún diputado local hace campaña para reducir el poder de fuego de los narcos y la venta de drogas en nuestro Estado. No. Quieren atacar al miliciano, que ahora es un símbolo de la maldad y es peor que los narcos”, declaró en 2008. “Existe el miliciano que no tiene nada que ver con el ‘gatonet’ [servicio irregular de televisión por cable] y la venta de gas. Cobra 850 reales [unos 200 euros al cambio de hoy] por mes, el sueldo de un soldado de la policía militar o un bombero, tiene su propia arma y organiza la seguridad en su comunidad. No tiene nada que ver con la explotación de servicios de gas o transporte. No podemos generalizar”.

Años antes, en agosto de 2003, el ultra había defendido en la Cámara de los Diputados a un grupo de exterminio en el Estado de Bahía que cobraba 50 reales por matar a jóvenes de la periferia. “Quiero decir a los compañeros de Bahía que, mientras Brasil no adopte la pena de muerte, el crimen de exterminio será bienvenido. Si no hay espacio en Bahía, pueden venir a Río de Janeiro”.