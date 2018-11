Más de cien detenidos por violencia en Francia durante Halloween

La noche de Halloween ya se ha convertido en una fiesta más del calendario francés. Cada vez más personas aprovechan la víspera de la festividad de Todos los Santos para disfrazarse y empieza a ser también habitual, como en el mundo anglosajón, ver a padres acompañando a pequeños que pasean por la calle recolectando dulces por su vecindario. Pero Halloween está convirtiéndose, también, en una fecha marcada en rojo por las fuerzas de seguridad galas, especialmente alertas este año, después de que se hiciera viral un mensaje llamando a realizar una “purga” durante la noche de los muertos. El centenar largo de detenciones realizadas en la noche de este miércoles dan fe de ello.

“Festejar no significa romper y los policías no son objetivos” a atacar, condenó el ministro del Interior, Christophe Castaner, al criticar los incidentes de la noche del 31 de octubre al 1 de noviembre en diversos puntos de Francia. Jóvenes enmascarados cometieron a lo largo del territorio nacional numerosos actos vandálicos, muchos de ellos contra fuerzas del orden. Entre los hechos más graves, está el lanzamiento de una botella de ácido contra un grupo de policías en Essonne, al sur de París, que perseguían a unos jóvenes que habían saqueado una tienda de comestibles. Aunque el producto tóxico no alcanzó a ningún agente, dos de ellos sufrieron una intoxicación leve por las emanaciones del ácido, señaló el diario Le Parisien, según el cual una menor de 13 años fue arrestada.

La fête, ce n’est pas la casse.

Les policiers ne sont pas des cibles. La purge, ce n’est pas une blague.

Nous ne laisserons rien passer.

Je salue et soutiens nos forces de sécurité et secours qui étaient mobilisées cette nuit pour notre sécurité. pic.twitter.com/dGYrmgROh4 — Christophe Castaner (@CCastaner) 1 de noviembre de 2018

Vehículos y mobiliario urbano, como contenedores de basura incendiados, robos y agresiones como el lanzamiento de piedras y otros proyectiles, en ocasiones contra la policía, fueron los delitos más habituales en una noche en la que las fuerzas del orden habían sido puestas en alerta máxima después de que se difundiera, a través de las redes sociales, un llamamiento a realizar una “purga” en la noche de Halloween cometiendo actos de violencia en las calles, especialmente contra la policía. La inspiración está al parecer en la serie estadounidense The Purge (La Purga) que cuenta cómo varias personas tratan de sobrevivir en Estados Unidos una noche en la que se declara legal todo crimen durante 12 horas.

Aunque el joven que lanzó, por Snapchat, el mensaje inicial aseguró rápidamente que se trataba de una broma en un tuit publicado el pasado lunes, el Gobierno se tomó muy en serio la amenaza.

C’est moi qui est lancé cette rumeur de la purge dans les villes de Grenoble, paris, Genève etc ... alors je me doit de vous faire parvenir ce message ! À retweeter en masse que les gens comprennent pic.twitter.com/GpbEEimIhC — 👻Aissabcl👻 (@AissaAskip) 29 de octubre de 2018

Según declaró este jueves Castaner, si el saldo provisional de la noche —116 detenidos, de ellos 82 puestos bajo detención provisional— no ha sido el más grave de los últimos años es porque hubo “anticipación”: 15.000 policías fueron desplegados durante la noche en diversas zonas del país para frenar los actos vandálicos y de violencia.

De acuerdo con la prensa francesa, el joven que lanzó el primer mensaje, que vive en Grenoble, deberá comparecer a finales de mes por “provocación a cometer un crimen o delito”.

“Cuando se amenaza con matar a policías y gendarmes, eso no es una broma, son hechos extremadamente graves, por eso los he denunciado”, dijo al respecto la víspera Castaner, un mensaje en el que hizo hincapié tras divulgar el balance de la noche.

“Halloween debe continuar siendo una fiesta. La purga no es una broma, es una amenaza contra las fuerzas del orden que encarnan la república y garantizan nuestra protección”, señaló el ministro del Interior en un comunicado. “Seremos extremadamente firmes para proteger de forma sistemática a nuestras fuerzas de intervención en todos los lugares de Francia”, agregó.