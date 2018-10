Elecciones en Brasil en vivo: reacciones a la victoria de Bolsonaro en primera vuelta

EL PAÍS

Jair Bolsonaro, candidato ultraderechista a la presidencia de Brasil, dice que su triunfo en la primera vuelta no supone una amenaza de golpe de Estado para el país. Su único método, según contó en una entrevista a Globo TV, es el sufragio. Además, ha reiterado que su discurso no bajará la intensidad y que no será un "candidato de paz y amor".