Más de 70 países se comprometen en París a luchar mejor contra la financiación del terrorismo

Francia ha reunido en París a 72 países, 80 ministros y casi medio millar de expertos durante dos días para discutir un solo tema: cómo cortar, o al menos dificultar, la financiación del terrorismo internacional, especialmente del Estado Islámico y de Al Qaeda. No se trataba de presentar una receta mágica, que no la hay. La idea tras el encuentro impulsado por el presidente, Emmanuel Macron, era analizar de manera colectiva qué funciona y qué no, y arrancar un compromiso de mayor transparencia y coordinación de países que no siempre comparten intereses geopolíticos.