Pillado (y condenado) un alcalde francés que revendía en Internet material del Ayuntamiento

Nunca es una buena idea ser político y robar. Pero si encima eres el alcalde de una comunidad pequeña y te dedicas a revender material de tu Ayuntamiento por Internet, lo más probable es que te pillen más temprano que tarde. Sobre todo si tienes la malísima suerte de usar para tus fechorías la web favorita de reventas de una de tus empleadas. Todo eso hizo el ya exalcalde de Ponlat-Taillebourg, en el sur de Francia, una acción por la que ha sido ahora condenado a seis meses de prisión con supresión de la pena y a tres años de inhabilitación política.

Quizás la trama le hubiera salido bien a Patrick Doucède, alcalde de esta comunidad de poco más de medio millar de habitantes, si la secretaria del ayuntamiento que él dirigía no hubiera sido tan aficionada a la web leboncoin.fr, un sitio de reventa francés. Navegando hace un par de años por sus páginas en busca de una ganga, tropezó con la oferta de material de jardinería —un mini tractor y una desbrozadora, entre otros— que coincidían, tanto en la marca como en el modelo, con los aparatos que habían sido declarados como desaparecidos del consistorio, cuenta la emisora RTL. La empleada municipal se fijó en el seudónimo de la persona que ofrecía estos productos, “Doudou31”, y el asunto le pareció más sospechoso aún. Porque 31 es el número del departamento de Alta-Garona en el que se ubica Ponlat-Taillebourg. Y Doudou se parecía demasiado al apellido de su jefe y alcalde, Doucède.

Enfrentado a las evidencias, el alcalde acabó reconociendo en agosto de 2016 que sí, que se había dedicado a declarar el material municipal como desaparecido, para luego revenderlo. La investigación concluyó que se había hecho de este modo con más de 21.000 euros, dinero que ya le ha sido confiscado. Pero aunque confesó ante el consejo municipal de su comunidad, se negó a dimitir. Hasta que el caso llegó ante la justicia y, casi dos años más tarde, a finales del pasado mes de marzo, llegó la condena. Doucède dimitió poco después, este mismo abril. Aun así, destaca La Dépêche, el exregidor sigue teniendo algunos respaldos en su comunidad. “Ha cometido un error, pero no ha matado a nadie. No se merecía esto por el precio de un coche. Me habría gustado que siguiera como alcalde, hay que saber perdonar”, dijo un vecino al diario regional. “Ha hecho mucho por la comunidad. La decisión judicial no es injustificada, pero se han cebado con él”, comentó otra vecina. Tras la condena del alcalde, otros seis miembros del consejo municipal han anunciado su dimisión. La comunidad deberá por tanto celebrar elecciones anticipadas en las próximas semanas para elegir un nuevo alcalde. Los vecinos ya han lanzado una advertencia: “Estará bajo vigilancia”.