El presidente italiano da dos días a la presidenta del Senado para explorar una coalición de Gobierno

Maria Elisabetta Casellati, presidenta del Senado, en el Palacio del Quirinal. ALESSANDRO DI MEO (AP) / VÍDEO: REUTERS-QUALITY

Sergio Mattarella ha barajado las cartas 50 días después de las elecciones y las ha vuelto a repartir. El presidente de la República ha llamado al Palacio del Quirinal este miércoles por la mañana a la presidenta del Senado, Maria Elisabetta Alberti Casellati (Forza Italia), para darle un encargo exploratorio. Es decir, un mandato que sirva para verificar si habría consenso entre Movimiento 5 Estrellas (M5S) y la coalición de centroderecha en torno a su figura o a la de otra persona. Es la novena vez que el jefe de Estado realiza un encargo de este tipo. Las ocho anteriores fracasaron.

Casellati se ha comprometido a analizar la situación y a buscar acuerdos lo más rápidamente posible (entre 24 y 48 horas). Pero el presidente sabe que es casi imposible que vuelva al Quirinal con una solución. ¿Por qué iba ella conseguir lo que no han conseguido los interlocutores directamente? La jugada está pensada con otras finalidades. Primero, ganar algo de tiempo. Segundo, y más importante, certificar públicamente que es imposible un acuerdo entre la coalición de centroderecha (Forza Italia, Hermanos de Italia y Liga) y el M5S. Si esa es la realidad, Mattarella necesita que Casellati ejerza de notario para poder abrir las otras vías. Ella misma lo ha explicado a la salida del encuentro: “He recibido el mandato exploratorio. Le tendré constantemente informado. Lo desarrollaré con el mismo espíritu de servicio que el de presidenta del Senado. Informaré del calendario de los encuentros que se celebrarán en muy rápido”.

El nombramiento de Caselatti, subsecretaria de Estado en dos Gobiernos de Silvio Berlusconi, satisface enormemente al exCavaliere, que se resiste a quedar descabalgado de esta partida. El presidente de Mediaset ve en ella a una fiel aliada —aunque se le supone extrema neutralidad como presidenta del Senado— que puede ayudarle a remontar la difícil situación que atraviesa. Forma parte de Forza Italia desde su fundación y es una persona muy cercana al abogado Niccolò Ghedini, brazo derecho del ex Cavaliere. De modo que en la mansión de Arcore tienen motivos para estar contento. Casellati no dejará caer a su mentor. Matteo Salvini, su socio y líder de la coalición, también ve con buenos ojos su papel: “Lo puede hacer bien, veamos si consigue que [Luigi] Di Maio y [Silvio] Berlusconi dejen de pelearse”, ha lanzado. Pero el M5S, que ha dado la “bienvenida” a la iniciativa, ya ha dicho que su veto a Berlusconi continúa vigente.

Renato Brunetta, líder de Forza Italia en el Parlamento, explica a este periódico su impresión sobre la jugada y la negativa de M5S al exCavaliere, acentuada en la última semana después de las acusaciones de no conocer el “abc de la democracia” que Berlusconi lanzó contra los grillinos. “Mire, M5S está fuera de las reglas constitucionales con ese veto. No puedes excluir a un partido que ha recibido cinco millones de votos y que forma parte de una gran alianza como el centroderecha. No se va a romper, de modo que la petición es imposible y sobre todo, inaceptable. Casellati es una gran jurista y ha tenido ya varios roles de Gobierno. Es una personalidad de primer orden y muy preparada para el trabajo que le ha encargado Mattarella. Pero ella hará de exploradora, es decir, deberá hacer una instrucción y reportar al presidente”.

El fracaso y el éxito son vasos comunicantes en este proceso de negociación. De modo que, si como todo hace pensar, Casellati certifica el fallido intento por poner de acuerdo a las distintas partes, Mattarella podría seguir probando en orden jerárquico con el siguiente cargo del Estado: el presidente de la cámara de Diputados, Roberto Fico (M5S). Esta opción permitiría abrir otra vía: un pacto entre el M5S y el Partido Democrático (PD). Fico pertenece al ala más a la izquierda de los grillinos, muy vinculado en la lucha en favor de los migrantes y, a menudo, crítico con Di Maio. Si su figura llegase a ponerse sobre la mesa como posible primer ministro, muchos en el PD verían una oportunidad de apoyar un Gobierno más cercano a ellos que con Di Maio.