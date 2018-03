“Fox y Calderón no han entendido que su tiempo terminó”

El teléfono de Tatiana Clouthier no para de pitar. En el aparato de la coordinadora de campaña del candidato presidencial de Morena, Andrés Manuel López Obrador, desfilan notificaciones de textos, tuits y otros mensajes. El arranque de la campaña, el domingo 1 de abril, se acerca y Clouthier (Culiacán, Sinaloa, 1964) se desdobla en su casa del municipio de San Pedro Garza García, en Monterrey, Nuevo León. En poco más de una hora recibió a un empresario del Estado de México, a la maestra particular de uno de sus hijos y dio esta entrevista.

-A Andrés Manuel López Obrador se le nota confiado de su triunfo, se le comenta.

-“Me parece algo juzgado a la ligera. Andrés no ha parado un solo día de trabajar y de andar en friega. Ha vuelto a dar una vuelta a todos los Estados del país para visitar y revisar las estructuras de defensa del voto. No está confiado”.

Tatiana Clouthier es una de los once hijos que tuvo Leticia Carrillo con Manuel Clouthier, un empresario sinaloense que fue un importante candidato presidencial del Partido Acción Nacional (PAN) en 1988. Clouthier desde la derecha y Cuauhtémoc Cárdenas desde la izquierda lucharon por democratizar el país en los comicios de aquel año, que tuvieron al candidato del PRI, Carlos Salinas de Gortari, como triunfador bajo sospechas de fraude electoral.

Tatiana, una licenciada en lengua inglesa con estudios de posgrado en Administración Pública, militó en PAN por más de 15 años. En 2005, mientras era diputada de esa organización decidió abandonarlo. En la Cámara votó en contra del desafuero de López Obrador, en este entonces jefe de Gobierno de la Ciudad de México. La maniobra era dirigida desde Los Pinos por el presidente Vicente Fox (2000-2006), que quería descarrilar la candidatura presidencial del líder de la izquierda. “El PAN tenía una doctrina y principios muy hermosos. En 2005 dije cómo el partido se fue alejando de estos principios que le daban vida y cohesión. El PAN se volvió una mala copia del PRI. Hasta para copiar hay que ser inteligente”, dice Clouthier sentada en la sala de su casa.

Estos orígenes han hecho de Clouthier una vocera natural contra las puyas que lanzan a Morena los expresidentes del PAN, tanto Fox como Felipe Calderón (2006-2012). Los exmandatarios se han convertido, desde las redes sociales, en activos detractores de las aspiraciones de López Obrador, quien lidera todos los sondeos rumbo a las elecciones del 1 de julio. “Tanto Fox como Felipe padecen del mismo problema. No supieron irse a su casa ni han entendido que su tiempo terminó, como hizo el propio [Ernesto] Zedillo (1994-2000). Felipe está muy inquieto en su casa y tanto él como Vicente parece que tienen un dedo peligrosísimo para tuitear una cantidad de tonterías. No piensan si no eructan cotidianamente”.

México transitó hacia una democracia que fue secuestrada por los partidos

Después de abandonar al PAN, Clouthier trazó un camino en favor de los políticos sin partido. “México transitó hacia una democracia que fue secuestrada por los partidos. Tras mi renuncia me sumé a la sociedad civil, donde me tocó trabajar para que los partidos y gobernantes tuvieran ese contrapeso que ya no tienen”, dice. Ella fue aspirante a alcalde de San Pedro y su hermano mayor, Manuel, es candidato independiente al Senado por el Estado de Sinaloa en estos comicios. Antes de incorporarse de ser nombrada coordinadora de campaña, el pasado 15 de enero, Clouthier colaboró con las células de Morena en Nuevo León. “Los ayudaba con la comunicación y la estrategia para que los que fueran candidatos obtuvieran más votos que los años anteriores”.

Clouthier y el principal asesor económico de López Obrador, el empresario Alfonso Romo, tienen entre sus objetivos impulsar el voto del candidato de Morena en el norte del país. Algunos sondeos muestran que su ventaja se reduce en Estados como Nuevo León, Tamaulipas o Coahuila, algunas de las entidades que conforman la segunda circunscripción electoral, frente a Ricardo Anaya, candidato de por México al Frente. En 2012, López Obrador quedó en tercera posición, detrás del PAN y PRI, con 443.000 votos del industrioso Nuevo León. Esto es todo un reto porque muchos grandes empresarios aún ven con desconfianza al aspirante de izquierdas.

“La presentación del Gabinete abre la puerta para que esto comience a cambiar. El hecho de que yo esté al frente de la campaña y Alfonso de la estrategia de vinculación con empresarios, comerciantes y emprendedores, cambia un poco la manera de acercamiento. También hay que desenmascarar a los creadores del miedo”, dice Clouthier. La coordinadora de campaña señala al estratega venezolano JJ Rendón como azuzador de la campaña de miedo contra Morena.

Precisamente esta necesidad ha llevado a los estrategas de López Obrador a arrancar la campaña en esta región. El primer mitin, el domingo 1 de abril, será en Ciudad Juárez, la urbe fronteriza de Chihuahua. Después viajarán a Monterrey y posteriormente visitarán Tamaulipas, una de las entidades más violentas de México, hoy gobernada por el PAN.

El esfuerzo está dirigido a tratar de reducir la gran bolsa de votantes indecisos, que oscila entre el 17 y el 20%, de acuerdo con los sondeos. “Aun falta entender lo que pasa con Margarita [Zavala] y Ricardo [Anaya]. Y qué va a pasar con el propio PRI. El país tiene dos alternativas frente a sí. Más de lo mismo. Eso te lo dan Ricardo, Margarita y José Antonio [Meade] o una alternativa distinta, que te la da Andrés Manuel”.

La campaña de Morena y López Obrador desean una victoria holgada en las urnas. Clouthier calcula que entre “el 4 y el 6%” de los sufragios son producto de la manipulación del voto. “Lo hemos visto en Coahuila y en el Estado de México”. Los estrategas también temen una alianza tácita entre el PRI y el PAN que no está de acuerdo con el Frente. “Ahora puede haber una nueva cargada con Margarita Zavala porque al final de cuentas es el pago de favores a Peña Nieto”.