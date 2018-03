La directora de RT celebra la victoria de Putin llamándole "vozhd", el título que usaba Stalin

Margarita Simonián, la directora del canal de televisión ruso RT, festejó la reelección de Vladimir Putin como presidente ruso llamándole "vozhd", un término arcaico que en Rusia era usado para referirse a líderes autócratas como Stalin o Lenin.

La directora del medio público más prominente de Rusia envió varios tuits desde la fiesta en Moscú donde Putin y su equipo de campaña celebraban este domingo la aplastante victoria para gobernar durante un nuevo mandato de seis años.

Вот так мы поздравляли Путина. А он - нас. pic.twitter.com/MrHAqEPxCk — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) March 18, 2018

"Solía ser solo nuestro presidente y podía ser relevado. Ahora es nuestro vozhd (jefe). No dejaremos que lo cambien. Y lo hicieron ustedes con sus propias manos", escribió Simonián en un tuit de una serie de tono desafiante contra Occidente.

La Constitución rusa prohibiría una nueva reelección de Putin en 2024, pero los defensores del presidente ruso quieren un cambio del texto fundamental para permitir un mandato de por vida.

Preguntado este domingo sobre si buscaría un nuevo mandato en el futuro, Putin ridiculizó la idea, según Reuters. "Contemos. ¿Cree usted que me quedaré sentado (en el poder) hasta que tenga 100 años?", respondió el líder ruso, que ahora tiene 65 años.

"No queremos vivir como ustedes"

С Андреем Кондрашовым в штабе отмечаем победу красным вином и просекко. pic.twitter.com/tQISl6g9FZ — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) March 18, 2018

"Aquí estamos felicitando a Putin. Y él a nosotros", escribió en otro tuit. Simonián aparece en otro brindando junto al director de campaña Andrei Kondrashov. "Con Andrei Kondrashov en el cuartel de campaña celebrando la victoria con vino tinto y prosecco". Simonián continuó tuiteando una serie de mensajes de tono desafiante contra Occidente.

Simonián, que estudió de adolescente en EE UU, interpretó la victoria electoral como un rechazo al modo de vida occidental: "No queremos vivir más como ustedes. Durante 50 años, clara y secretamente, queríamos vivir como ustedes y ya no lo queremos más. Ya no les respetamos ni a ustedes ni a quienes ustedes apoyan", tuiteó.

En otro tuit, la jefa de RT se vanaglorió de que el voto a ideas liberales solo ascendió a un 5%, mientras que el otro 95% apoyó ideas patrióticas-conservadoras, comunistas y nacionalistas.

Simonián suele hacer declaraciones agresivas contra Occidente y ha descrito en términos bélicos la función de RT.