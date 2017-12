Macron endurece la política migratoria con más controles y expulsiones

Después de aprobar sin problemas una reforma laboral que flexibiliza la contratación y el despido, el presidente francés, Emmanuel Macron, prepara las siguientes etapas para 2018. Incluyen, entre otros, inversiones en la formación profesional y una ampliación del seguro de desempleo a los autónomos y a las personas que voluntariamente dimitan de su trabajo. Pero también un mayor control sobre los desempleados para garantizar que efectivamente busquen trabajo, según un documento interno del Ministerio de Empleo que ha revelado el semanario Le Canard Enchaîné. Con las nuevas propuestas —todavía en una fase de borrador y pendientes de discusión con los actores sociales—, el desempleado que rechace cursos de formación o no se esfuerce suficientemente en buscar un trabajo perderá un 50% de los subsidios durante o a tres meses, y no un 20% como ahora. Y lo perderá todo si las faltas persisten, y no un 50% como hasta ahora. El plan en discusión prevé además que el desempleado rinda cuentas con la redacción de un informe mensual en el que deberá detallar sus esfuerzos para encontrar trabajo. Es una idea, según Le Canard Enchaîné, inspirada directamente por Pierre Gattaz, presidente del Medef, la principal patronal francesa. Los detalles pueden variar una vez que se apruebe, encajan con las promesas de campaña y con la filosofía que inspira a Macron en su política laboral. “Hay que ver el plan de conjunto”, dijo Macron a la cadena LCI desde los Pirineos, donde pasa las Navidades. “Formaremos mejor a las personas, invertiremos 15.000 millones de euros para formar a los franceses y francesas que están sin empleo, algunos desde hace años. Y, por otro lado, es normal: hay una indemnización y debemos asegurarnos de que todos busquen bien el empleo ofrecido y que, cuando un empleo responda a sus competencias, lo acepte”.