La ira de una mujer engañada por su esposo obliga a desviar un avión

El pasado domingo un vuelo de Qatar Airways de Doha (Qatar) a Bali (Indonesia) fue desviado de emergencia a la ciudad india de Chennai para expulsar del avión a una mujer tras un ataque de celos.

Según informa el The Times of India, la mujer, que supuestamente había tomado varias copas, aprovechó que su marido dormía y utilizó su dedo para desbloquear con la huella dactilar su teléfono móvil. Dentro habría encontrado las pruebas de una supuesta infidelidad, hecho que desencadenó su ira, hacia su pareja, a quien agredió, y también hacia los miembros de la tripulación que trataron de tranquilizarla.

Tan violenta fue la trifulca que el piloto decidió aterrizar en Chennai para desalojar a la familia (la pareja y su hijo pequeño) y continuar vuelo sin ellos hasta Bali, el destino final. Pasadas unas horas, se colocó a la familia en un vuelo a Kuala Lumpur con conexión a Doha, el punto de partida de su viaje.

Qatar Airlines no ha confirmado ni desmentido los hechos, emitiendo un escueto comunicado en el que se limitan a decir que "por respeto a la privacidad de los pasajeros no se comentan casos individuales".

Aunque no hubo intervención policial, un oficial del cuerpo de seguridad indio Central Industrial Security Force sí confirmo a The Times of India el suceso, alegando que se bajó a la familia del vuelo QR-962 porque "la pasajera (que estaba ebria) se comportó de forma inadecuada con la tripulación".