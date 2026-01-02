Días extraños
Viñeta
Las ilustraciones y dibujos (sean de humor o no) se consideran elementos de opinión y, por tanto, responden al criterio de sus autores
Enmendar errores del pasado
Viñeta del viernes 2 de enero de 2026
Sobre la firma
Nació en Cali, Colombia, en 1995 y desde 2017 reside en Valencia. Es artista visual, ilustradora editorial, de publicidad y viñetista. Le gusta escribir historias que puedan ser vistas. Ha publicado cuatro libros y trabajado con distintas instituciones y empresas. Desde 2022 colabora con el suplemento de Ideas.
