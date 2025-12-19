Días extraños
Viñeta
Las ilustraciones y dibujos (sean de humor o no) se consideran elementos de opinión y, por tanto, responden al criterio de sus autores
Tensión en el Atlántico, por Daniella Martí
Viñeta del viernes 19 de diciembre 2025
Sobre la firma
Nació en Cali, Colombia, en 1995 y desde 2017 reside en Valencia. Es artista visual, ilustradora editorial, de publicidad y viñetista. Le gusta escribir historias que puedan ser vistas. Ha publicado cuatro libros y trabajado con distintas instituciones y empresas. Desde 2022 colabora con el suplemento de Ideas.
