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45 fotos
Ewan McGregor

Ewan McGregor, de aquel yonqui de ‘Trainspotting’ a caballero escocés: 55 años en 45 imágenes

El actor cumple en unos días 55 años convertido en una estrella todoterreno que ha sabido conjugar las sagas más más comerciales con el cine de culto

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