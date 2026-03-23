Ewan McGregor, de aquel yonqui de ‘Trainspotting’ a caballero escocés: 55 años en 45 imágenes

45 fotosEwan McGregorEwan McGregor, de aquel yonqui de ‘Trainspotting’ a caballero escocés: 55 años en 45 imágenes El actor cumple en unos días 55 años convertido en una estrella todoterreno que ha sabido conjugar las sagas más más comerciales con el cine de cultoICON23 mar 2026 - 15:34CETCompartir en WhatsappCompartir en FacebookCompartir en TwitterCompartir en BlueskyCompartir en LinkedinCopiar enlaceIr a los comentariosEwan McGregor en uno de sus primeros papeles, 'Tumba abierta' (1994).Michael Ochs Archives (Getty Images)No lo intente en casa: Ewan McGregor atado a una vía ferroviaria en 'Trainspotting' (1996).©Miramax/courtesy EverettEwan McGregor attends en la presentación de 'Trainspotting' en Cannes en 1996.Stephane Cardinale - Corbis (Corbis Via Getty Images)Un joven Ewan McGregor en 'Tocando el viento' (1996).Michael Ochs Archives (Getty Images)Ewan McGregor y Cameron Diaz, que protagonizaron juntos 'Una historia diferente', en la gala de los MTV Movie Awards de 1997.Ron Galella, Ltd. (Ron Galella Collection via Getty)Ewan McGregor, joven y trajeado en el estreno de 'Una historia diferente' en 1997.Ron Galella, Ltd. (Ron Galella Collection via Getty)Ewan McGregor como un músico glam en 'Velvet Goldmine' en 1998.©Miramax/courtesy EverettEwan McGregor durante el rodaje de un documental en Sudáfrica en 1998.Comic Relief (Comic Relief via Getty Images)Carlos III, entonces el príncipe Carlos, saluda a Ewan McGregor en el estreno de 'La amenaza fantasma' en Londres en 1999.Anwar Hussein (Getty Images)Ewan McGregor en Cannes en 1999.Toni Anne Barson Archive (WireImage)Ewan McGregor posa con falda escocesa en 1999.Comic Relief (Comic Relief via Getty Images)Ewan McGregor, con gafas en 2001.Stephane Cardinale - Corbis (Sygma via Getty Images)Ewan McGregor y Eve Mavrakis (su esposa entre 1995 y 2020) en el Festival de Cannes de 2001.J. Vespa (WireImage)Ewan McGregor y Nicole Kidman en Cannes en 2001. Juntos protagonizaron un clásico contemporáneo, 'Moulin Rouge'.J. Vespa (WireImage)Nicole Kidman y Ewan McGregor durante la presentación de 'Moulin Rouge' en Cannes en 2001.Toni Anne Barson Archive (WireImage)Ewan McGregor en el estreno de 'Black Hawk derribado' en Los Ángeles en 2001.Steve Granitz (WireImage)Nicole Kidman, Ewan McGregor y Natalie Portman en la gala de los MTV Movie Awards en 2002.Jeff Kravitz (FilmMagic, Inc)Ewan McGregor durante la promoción de 'Star Wars: Episodio II - El ataque de los clones" en Los Ángeles en 2002.Albert L. Ortega (WireImage)Ewan McGregor en uno de sus papeles más celebrados: a las órdenes de Tim Burton en 'Big Fish' (2003).©Columbia Pictures/courtesy EverEwan McGregor y Renee Zellweger en el estreno de 'Abajo el amor' en 2003 en Nueva York.KMazur (WireImage)Ewan McGregor como un galán de los cincuenta en la comedia retro 'Abajo el amor' (2003)Photojournalist/Cordon PressEwan McGregor en el Festival de Cannes en 2003.George Pimentel (WireImage)Tilda Swinton y Ewan McGregor presentando 'Young Adam' en Nueva York en 2003.Gregory Pace (FilmMagic)Bono y Ewan McGregor en el festival de Tribeca en 2003.KMazur (WireImage)Tilda Swinton, Ewan McGregor y Emily Mortimer presentando 'Young Adam' en 2003 en el Festival de Cannes.J. Vespa (WireImage)Ewan McGregor barbado e irreconocible en Nueva York tras completar, junto a su amigo el aventurero Charley Boorman un largo recorrido en moto que se estrenó en 2004 como una serie de documentales con el título de 'El mundo en moto con Ewan McGregor'.Lawrence Lucier (FilmMagic)Scarlett Johansson y Ewan McGregor en el estreno de 'La isla' en Londres en 2005.Fred Duval (FilmMagic)Robin Williams, Halle Berry y Ewan McGregor en el estreno de 'Robots' en Los Ángeles en 2005.L. Cohen (WireImage)Ewan McGregor fumando durante el rodaje de 'El turista' en Nueva York en 2006.Marcel Thomas (FilmMagic)Retrato de Ewan McGregor en 2006.Kurt Krieger - Corbis (Corbis via Getty Images)La cantante Sharleen Spiteri y Ewan McGregor en Londres en 2006.Fred Duval (FilmMagic)Ewan McGregor y Hugh Jackman durante el rodaje de la película 'El turista' en Madrid en 2007.Lalo Yasky (WireImage)Colin Farrell y Ewan McGregor en el estreno de 'El sueño de Cassandra' en Venecia en 2007.Pool CATARINA/VANDEVILLE (Gamma-Rapho via Getty Images)Ewan McGregor y Helena Christensen durante una fiesta tras el estreno de 'El escritor' en Londres en 2009.Patrick McMullan (Patrick McMullan via Getty Image)Ewan McGregor y George Clooney en el Festival de Venecia de 2009.Pool CATARINA/VANDEVILLE (Gamma-Rapho via Getty Images)Jim Carey y Ewan McGregor durante la promoción de 'Te amo Philip Morris' en 2009.George Pimentel (WireImage)Pierce Brosnan, The Edge y Ewan McGregor en una fiesta en Londres en 2010.Patrick McMullan (Patrick McMullan via Getty Image)Keanu Reeves, Rita Wilson, Ewan McGregor y su hija, Clara McGregor, en California en 2010.Ryan Miller (Getty Images)Naomi Watts y Ewan McGregor en la gala de los Film Independent Spirit Awards en 2011.Jeff VespaEwan McGregor y Emily Blunt en el estreno de 'La pesca del salmón en Yemen' en 2012 en Los Ángeles.Jeff Kravitz (FilmMagic)Ewan McGregor y el director Juan Antonio Bayona en la presentación de 'Lo imposible' en San Sebastián en 2012.Carlos Alvarez (Getty Images)Ewan McGregor, Ewen Bremner y Jonny Lee Miller en el estreno de 'T2: Trainspotting', en 2017.Taylor Hill (FilmMagic)Ewan McGregor con su estrella en al Paseo de la Fama de Hollywood en septiembre de 2024.FREDERIC J. BROWN (AFP via Getty Images)Ewan McGregor y Hayden Christensen en 2025.Daniel Boczarski (Getty Images)Ewan McGregor en la fiesta post Oscars de Vanity Fair en 2026.Chad Salvador (WWD via Getty Images)