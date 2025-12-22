Montblanc Digital Paper: así es el nuevo dispositivo digital que evoca la sensación de escribir con estilográfica sobre papel de lujo

La relación entre escritura a mano y dispositivos digitales es una vieja asignatura pendiente de la industria tecnológica. Desde que aparecieron las primeras tablets o los primeros cuadernos con sensores de presión, las empresas han buscado un efecto paradójico: lograr replicar la sensación de la escritura manual con un sistema que permita digitalizar al instante notas y apuntes. Y hacerlo de forma sencilla y fácil de llevar. El nuevo lanzamiento de Montblanc, una de las novedades de la marca alemana para este año, tiene una peculiaridad única: en lugar de centrarse en las funcionalidades o la compatibilidad, dedica sus esfuerzos a algo en lo que otras marcas fracasan: la experiencia sensorial de la escritura. No es raro que así sea: desde hace décadas, las estilográficas de Montblanc son conocidas por la extrema suavidad que sus plumines aportan a la escritura. Donde otras plumas suenan o se atascan sobre el papel, las de Montblanc se deslizan con suavidad y fluidez, de forma fiable y segura. Dice la leyenda que en su fábrica de Hamburgo hay una sala aislada acústicamente para comprobar que el rasgueo, casi imperceptible, sea el adecuado.

Por ello, lo primero que sorprende al probar el nuevo Montblanc Digital Paper es, precisamente, eso: resulta extremadamente fácil escribir en la superficie de su pantalla, diseñada para evocar con exactitud la textura y la rugosidad del papel. Cuentan los responsables tecnológicos de Montblanc que buena parte de sus esfuerzos se han centrado precisamente en ese punto: en la sensación de escritura, en el roce entre la punta del instrumento y la pantalla. Existen en el mercado otros dispositivos concebidos para la escritura, ebooks con lápices táctiles e incluso punteros para tablet, pero los ingenieros de Montblanc han conseguido una velocidad de respuesta inédita. Es decir, que desde el momento en que la punta se apoya en el papel digital, la continuidad del trazo es tan inmediata y rápida como la de una estilográfica o un bolígrafo de la casa. Es todo un reto: con otros dispositivos, un trazo demasiado rápido puede hacer que se pierdan puntos, o que queden espacios en blanco. Aquí, sin embargo, la experiencia es inmediata.

Otro rasgo diferencial es el propio diseño del dispositivo. Con una superficie de escritura equivalente a una cuartilla –es decir, un A5–, es extremadamente ligero y delgado. Para dar una idea de esa ligereza, el aparato tiene el grosor exacto para acoger el puerto USB-C que permite cargar su batería. Tiene un único botón, en la parte superior, para encenderlo. Y en el margen izquierdo, una franja negra, con textura de cuero de becerro y coronada por la estrella marca de la casa, inspirada en la cima nevada del Mont Blanc, cuenta con una hendidura dotada de un soporte magnético que permite cargar y sujetar la pluma.

El nuevo Montblanc Digital Paper, con la funda negra Montblanc Digital Paper Folio, en piel de becerro. Montblanc

El puntero es, posiblemente, el elemento más llamativo. Su aspecto, tamaño y forma corresponde a una estilográfica Meisterstück, el diseño más emblemático de la casa. El modelo en negro es idéntico al de las plumas con detalles plateados Montblanc, y cuenta con los mismos adornos metálicos de las estilográficas y los bolígrafos de la firma. Tiene dos botones: el superior, en lo que sería la caperuza de la pluma, sirve para volver a la pantalla de inicio (con una pulsación) o para crear notas rápidas (con dos). Y lo más interesante es que, aunque viene con una puntera de lino, que evoca la sensación de una estilográfica sobre un papel de calidad, cuenta con dos punteras más: una mate, para notas más rápidas, y una suave, que recuerda a la sensación de un bolígrafo sobre papel liso. Las puntas son intercambiables y además se pueden adquirir recambios para cada una de ellas.

La misma variedad está disponible a la hora de escribir. Una vez que se crea un cuaderno o se abre un documento, el sistema permite elegir distintos tipos de trazo digital que replican los efectos de los distintos instrumentos de escritura de la marca: estilográfica, bolígrafo, pluma de caligrafía, fineliner, lápiz o subrayador, con varias intensidades y grosores que se pueden elegir. También, a la hora de abordar una página, se puede escoger entre una superficie lisa o a rayas, cuadros o con distintas plantillas, desde calendarios a organizadores o listas de tareas. Conectado a la nube a través de una cuenta gratuita de Montblanc Cloud, todos los documentos se suben al servidor si hay conexión, y se puede acceder a ellos mediante un navegador web o una app para el smartphone, que también permite cargar documentos en pdf o ePub en el Montblanc Digital Paper. También se pueden enviar por email directamente desde el dispositivo.

Por supuesto, la experiencia va más allá del dispositivo. Montblanc ha lanzado distintas fundas de piel de becerro lisa diseñadas para dar cabida su Digital Paper y a la pluma, denominada Digital Pen. Objetos lujosos y prácticos para seguir cumpliendo el objetivo de esta marca desde 1906: que sus instrumentos de escritura acompañen a sus usuarios a todas partes.