C. Tangana y Rocío Aguirre han sido padres de su primer hijo

La pareja, que se conoció en Madrid en 2019 y comenzó su relación en México durante el confinamiento por la pandemia, ha anunciado el nacimiento del bebé en el perfil de Instagram de la fotógrafa con una foto familiar

C. Tangana (Madrid, 35 años) y su pareja desde hace más de cinco años, la fotógrafa chilena Rocío Aguirre, acaban de convertirse en padres primerizos. Ha sido la propia Aguirre la que ha compartido el nacimiento de su bebé con sus más de 87.000 seguidores a través de su perfil de Instagram. “Mi familia”, ha escrito la noche de este jueves 9 de abril junto a una tierna imagen en la que posa sonriente desde la cama del hospital, acompañada del recién nacido y de su pareja. También ha compartido otra foto del recién nacido durmiendo atravesado por un rayo de sol. Amigos de la pareja, como Rigoberta Bandini, Alizzz o Arón Piper no han tardado en dar la enhorabuena al cantante y a la fotógrafa en los comentarios. “Bendicioneeees”, ha comentado, por ejemplo, Nathy Peluso. “Llegó el jefe”, ha escrito el rapero puertorriqueño Álvaro Díaz, dando una pista del sexo del bebé, que los padres todavía no han desvelado, así como tampoco su nombre.

A pesar de la discreción con la que han llevado siempre su relación, la fotógrafa ha mostrado en redes sociales la evolución de su embarazo durante los últimos meses; en concreto en su perfil de Instagram. Fue en esta plataforma en la que Aguirre hizo público que iba a ser madre en una fotografía publicada el 14 de noviembre de 2025. Junto a un selfi hecho con cámara analógica en el que se la veía reflejada en un espejo, de pie y visiblemente embarazada, escribió: “Las guagüitas vienen con la marraqueta bajo el brazo, dicen”. A la publicación de entonces, que actualmente suma casi 43.000 Me gusta y más de 1.400 comentarios, respondieron con felicitaciones nombres conocidos de la música, como las cantantes Rozalén y Ana Tijoux; del cine, como las actrices Anna Castillo y Rossy de Palma, y del deporte, como el futbolista Borja Iglesias.

En una de sus últimas publicaciones en esta red social antes del anuncio de la llegada del bebé, un carrusel de fotos del pasado 10 de marzo, puede verse a Aguirre todavía embarazada. “Último de último. Se acabó el webeo”, escribía junto a las imágenes, lo que podría referirse al los últimos días antes de dar a luz.

En cuanto al cantante madrileño, mucho más parco que su pareja en publicaciones de Instagram [donde acumula 1,7 millones de seguidores], no ha publicado nada en los últimos meses (ni tampoco ha publicado nada sobre su primera paternidad), aunque sí comentó una publicación de Aguirre del pasado 14 de febrero, un carrusel de fotografías seleccionadas del fotolibro de esta, publicado en 2023 y titulado Rocío [2008-2022], sobre su vida sentimental. “El capítulo de mi fotolibro que le dediqué al amor de mi vida ❤️ te amo puchito", dice el texto que acompaña a la publicación y a la que el músico comentó con humor: “Te hago un hijo❤️“.

Rocío [2008-2022] es un volumen de las imágenes de la vida sentimental de la fotógrafa, desde los comienzos con un músico que la dejó por un hombre y otro que le fue infiel hasta llegar a su actual pareja: “No creo que los hombres sean lo importante del libro”, defendía Aguirre aquella obra de 2023 en una entrevista con EL PAÍS, en la que también confesó: “Estando enamorada es cuando más hago fotos, hasta que me doy cuenta de que ya se está estancando esto, que se acaba el amor. Y las mejores fotos vienen justo ahí, en las separaciones, los momentos más fuertes. A los músicos les pasa lo mismo: componen o con el corazón superroto o superenamorados. Las relaciones son el espejo del alma”.

Aguirre, una de las mayores fotógrafas de moda de Chile, y C. Tangana se conocieron a finales de 2019 en un bar de Madrid. Ella estudiaba Fotografía de Moda y Publicidad y le quedaban dos semanas para volver a su país natal. De aquel encuentro acabó naciendo una relación profesional: ella empezó a trabajar en el equipo de Antón Álvarez Alfaro, nombre de nacimiento del cantante (aunque también se le conoce como Pucho). La pandemia de coronavirus les pilló en México, donde pasaron el confinamiento y donde comenzaron su romance, alejados de los focos.

El cantante y compositor, que entre 2016 y 2018 mantuvo una relación con Rosalía —produjo y compuso del disco El mal querer, álbum fundamental de la artista catalana— se sumó a la dirección de cine en 2024. Lo hizo como realizador del documental La guitarra flamenca de Yerai Cortés, ganador de un Goya en 2025 a mejor película documental.