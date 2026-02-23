Los secretos de la alfombra roja, según las diseñadoras Isabel Sanchís y Paula Maiques: “Es un buen escaparate, pero no siempre se refleja en las ventas”

En plena temporada de premios, madre e hija hacen un repaso sobre una faceta intrínseca en cualquier firma contemporánea: la de vestir a famosas que pasean sus diseños frente a los ‘flashes’ y un público potencial de millones de personas

Casi tres años han tardado Isabel Sanchís (Benaguacil, Valencia, 70 años) y su hija Paula Maiques (Valencia, 35 años) en encontrar el espacio idóneo para inaugurar su primera tienda en Madrid. Isabel Sanchís, la firma valenciana fundada por la diseñadora hace casi cuatro décadas, acaba de aterrizar en la exclusiva calle Serrano (en el número 98) con un local de 300 metros cuadrados distribuidos en tres plantas, con un pequeño taller incluido. La marca, recientemente reconocida con el Premio al Mérito Cultural de la Ciudad de Valencia, ha redoblado su visibilidad en los últimos años, haciéndose fuerte en el sector de trajes de invitada y novia, pero también siendo una de las firmas recurrentes entre las celebridades en la alfombra roja patria. En plena temporada de premios, hablamos con ellas sobre esa faceta intrínseca en cualquier casa de costura contemporánea: la de vestir a actrices y cantantes que pasean sus diseños frente a los flashes y, en la era de las redes sociales y la viralidad, permiten a una firma presentarse ante un público potencial de millones de personas.

“La alfombra roja es un buen escaparate a nivel imagen”, cuenta Maiques, quien lleva la voz cantante en la conversación. Sin embargo, lejos de lo que puede parecer, esta visibilidad no siempre se refleja de manera positiva en las ventas: “Hay veces que es todo lo contrario. La gente que a lo mejor busca un vestido especial no quiere que lo hayan llevado en la alfombra, no quiere algo tan mediático, busca algo más exclusivo. Pero está bien estar en la alfombra para tener un poco de imagen y de publicidad para la firma”, matiza.

Esa imagen final de una actriz posando impecable en un photocall lleva detrás muchas horas de trabajo y preparación e implica a un equipo de varias personas, más cuanto más famoso sea el personaje en cuestión. Dentro de esta maquinaria, la firma, en este caso Isabel Sanchís, tiene un peso esencial. El saber hacer de las diseñadoras resulta clave a la hora de elegir una pieza.

La caída de una tela, la minuciosidad de un encaje realizado a mano, la teatralidad de una silueta fuera de lo común… son muchos los elementos por los que apostar si se quiere destacar entre la multitud. Para empezar, hay que tener en cuenta qué tipo de tejido elegir. ¿Cuáles son los más agradecidos a la hora de posar? Sanchís, convertida en una enciclopedia de los tejidos después de décadas dedicada a la industria, lo tiene claro: “Hay varios tipos de persona en una alfombra”, dice. Por un lado, encontramos a quienes confían en “el vestido negro, precioso con detalles más sexy” y después a quienes apuestan por “el vestido que marca figura, y para estos puedes usar rasos, neoprenos…”. Por otro lado, “para los vestidos que envuelven [el cuerpo], las gasas funcionan perfectamente”, recomienda la creativa.

Isabel Sanchís y Paula Maiques, en Madrid. Santi Burgos

Ana Belén, María Adánez, Andrea Duro, Maribel Verdú… la variada lista de actrices que han confiado en Isabel Sanchís a lo largo de los años para acudir a entregas de premios y festivales de cine refleja el éxito intergeneracional del sello valenciano. Si bien el trabajo varía con cada persona, el proceso de creación de un traje de alfombra roja comparte algunos rasgos comunes, tal y como detalla Maiques: “Normalmente, siempre partimos de algún vestido base nuestro. Es decir, a lo mejor se han probado algún vestido que les ha gustado, pero el momento requiere algo un poco diferente, entonces siempre vemos cómo podríamos adaptarlo y ver qué es lo que queda bien a esa celebridad”. Después de ese proceso de “personalización” llega la prueba de vestuario o fitting, como se denomina en la jerga de la moda, para “adaptarlo al estilo de cada persona” al máximo.

Al preguntar al dúo de diseñadoras si las celebridades se dejan guiar por su criterio, se miran entre ellas y, como suele ocurrir entre una madre y una hija que no necesitan hablar para saber qué están pensando, Sanchís responde de la manera más discreta: “Medio medio, porque están los estilistas”.

La nueva tienda de Isabel Sanchís en la calle Serrano de Madrid.

Vestir a una famosa difiere mucho de vestir a una clienta y, aunque no es necesariamente más complicado, sí entran en juego factores con los que no lidian las mujeres anónimas del mundo, y ahí es donde radica la dificultad. En palabras de Maiques, “las celebridades también están en el punto de mira, ya hay mucha opinión alrededor de ellas, por eso es complicado a veces acertar con el vestido idóneo para esa ocasión, para esa persona”. Y prosigue: “Tiene que ser espectacular, pero que también represente a la persona y represente a la marca. A veces, puede ser un poco complicado el hecho de elegir bien una pieza para una actriz en concreto porque siempre hay muchos asuntos externos que pueden condicionar”. “Lo que nosotras pensamos que puede ser una buena opción, puede no ser lo que ellas necesitan, lo que piensa el estilista o la organización cree”, explica.

Otro aspecto a tener en cuenta a la hora de vestir a una famosa es dar con una pieza que, dentro de lo espectacular, resulte cómoda. Ambas se horrorizan al referirse a esos vestidos que limitan la libertad de movimiento de las mujeres que los llevan, impidiéndoles caminar de manera natural. Sin ir más lejos, en la reciente gala de los premios Grammy, la modelo alemana Heidi Klum acudió ataviada con un ajustado vestido con el que no era capaz de andar. “Hay algunos de nuestros vestidos que tienen un poquito de detalle, pero no hasta el punto de no poder sentarte. Recuerdo una actriz que para ir en el coche tenía que colocarse estirada con el vestido porque no podía ni sentarse, ni subir escaleras, la tenían que ayudar”, comenta Sanchís. Su hija le da la razón: “La practicidad es una característica que tiene que primar. Nosotras hacemos ropa, pero siempre nos la probamos y vemos si es cómoda de llevar, práctica. Cuando ya no te puedes mover, algo falla, algo hay que cambiar”. Parece una obviedad, pero analizando las red carpets internacionales, salta a la vista que no todas las firmas piensan igual. En 2024, la periodista de SModa Leticia García escribía cómo en la gala MET de aquel año “muchas celebridades necesitaron asistentes para subir las escaleras y otras tantas no pudieron sentarse a cenar” debido a sus aparatosos estilismos.

Fuera del glamour de la alfombra roja, el día a día de la marca transcurre con relativa tranquilidad en el taller de la firma, ubicado en Valencia y donde trabajan más de 40 personas. A su trabajo habitual, se suman estas semanas algunas fechas importantes, como la presentación de su colección otoño-invierno 2026-2027 en la semana de la moda de Madrid, pasarela que les ha reconocido dos veces en las últimas temporadas con el premio L’Oréal Paris a la mejor colección. “Siempre soñé, la pura verdad, que me dieran tantos premios como últimamente, eso no me lo imaginaba, pero yo soñaba y soñaba en que podía llegar lejos”, se sincera la fundadora de la marca.