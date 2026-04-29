La Comunidad de Madrid abre el plazo para solicitar las becas de comedor del próximo curso

Alumnos y alumnas de un colegio en Fresnedillas de la Oliva, en la Comunidad de Madrid, comen en el comedor del colegio en 2018.

La Comunidad de Madrid abre este miércoles el plazo para solicitar las becas de comedor escolar del próximo curso 2026/27, a las que el Gobierno regional va a destinar 75,4 millones de euros. Se dirigen a alumnos de Educación Infantil, Primaria y Secundaria Obligatoria escolariazdos en centros sostenidos con fondos públicos cuyas familias tengan una renta per cápita que no supere los 8.400 euros anuales. También incluyen a personas perceptoras de la Renta Mínima de Inserción o del Ingreso Mínimo Vital, que por segundo año recibirán la ayuda íntegra y no tendrán que abonar cantidad alguna por el uso de este servicio; víctimas de violencia contra la mujer o de terrorismo; alumnos en acogimiento familiar o residencial; beneficiarios de protección internacional; afectados por la guerra de Ucrania o escolarizados de oficio en centros públicos que utilicen transporte escolar.

Además, incluyen a los miembros de las Fuerzas Armadas y agentes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado con destino en la Comunidad de Madrid y con hijos estudiando en el sistema educativo público. También se contempla a las familias numerosas cuya renta per cápita familiar esté entre 8.400 euros y 10.000. Obtendrán una ayuda equivalente al 30% del coste del servicio de comedor.

Tras la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial autonómico, los interesados podrán presentar la documentación hasta el 28 de mayo a través del portal institucional, Cuenta Digital, registros oficiales y centros educativos sostenidos con fondos públicos.

Para facilitar y agilizar la tramitación, en la petición deberá figurar el permiso expreso para que la Administración regional pueda comprobar el resto de la información requerida y el documento justificativo que se requiera en determinados supuestos. La petición deberá estar firmada obligatoriamente por todas las personas mayores de edad que figuren en este. Del mismo modo, los beneficiarios de estas ayudas en el actual curso podrán prorrogarlas para el próximo, siempre que la pidan y sigan cumpliendo los requisitos por los que se les concedió.

La solicitud deberá acompañarse con una declaración responsable que certifique que se mantiene esta situación. Aquellas familias que opten por presentarla a través de la Cuenta Oficial encontrarán mejoras para agilizar aún más la tramitación, pudiendo acceder a un formulario inteligente que se adapta a cada caso y solicita solo la documentación necesaria según la situación personal.

La Cuenta Digital también ha implementado controles automáticos para evitar errores frecuentes, como formatos incorrectos o incumplimiento de requisitios, y también se ha incorporado la firma telemática, incluida la de terceros mediante SMS, para evitar desplazamientos y facilitar el cumplimiento del proceso de forma íntegramente telemática.

Un 40% menos de becas de comedor a los más necesitados

La Comunidad de Madrid ha concedido este curso un 40% menos de becas de comedor a los estudiantes más necesitados, de 4.305 en el curso 2024-2025 a 2.561 en el 2025-2026. Sin embargo, la cantidad de hogares receptores, en general, ha aumentado hasta cifras récord, sobre todo, porque este curso se le ha dado la posibilidad de obtenerla a los miembros de las Fuerzas Armadas y a las familias numerosas con una renta per cápita máxima de 10.000 euros.

El número de familias que han recibido la beca de comedor por pertenecer a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que incluye a las de las Fuerzas Armadas, sin embargo, va creciendo cada año. Este tipo de solicitantes no tiene un límite estricto de renta que cumplir, sino que recibe la prestación solo por el hecho de pertenecer a este grupo profesional y solicitar la beca en tiempo y forma. Pasaron de 10.747 en la primera convocatoria del pasado curso a 14.587 en la del presente. Casi un 36% más.