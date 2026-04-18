Muere un ciclista de 70 años atropellado por un coche en Pinto
Los servicios de Emergencia han tratado de reanimar a la víctima durante 45 minutos, pero solo han podido confirmar su fallecimiento
Un ciclista de 70 años ha fallecido este sábado tras ser atropellado por un coche en el kilómetro 29 de la carretera M-506, a la altura de Pinto (Madrid), según ha informado Emergencias Comunidad de Madrid 112.
El suceso ha ocurrido sobre las doce del mediodía. Los sanitarios del Summa 112 han recibido una llamada de alerta y han acudido al lugar, donde han tratado de reanimar al ciclista durante 45 minutos. A pesar de los esfuerzos, solo han podido confirmar su fallecimiento. La Guardia Civil investiga las circunstancias del atropello mortal, del que no han trascendido más detalles.
Un ciclista de 70 años muere atropellado por un coche en Pinto.— 112 Comunidad de Madrid (@112cmadrid) April 18, 2026
📍 M-506 km 29.
El equipo médico del #SUMMA112 ha intentado reanimarlo durante 45 minutos, pero finalmente solo ha podido confirmar el fallecimiento.
Investiga la @guardiacivil. pic.twitter.com/GKiybBfx7v
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