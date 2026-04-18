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Madrid
Atropellos ciclistas

Muere un ciclista de 70 años atropellado por un coche en Pinto

Los servicios de Emergencia han tratado de reanimar a la víctima durante 45 minutos, pero solo han podido confirmar su fallecimiento

Lugar del atropello, en una imagen de la cuenta de X del 112 de la Comunidad de Madrid.112 Comunidad de Madrid
EFE
Madrid -
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Un ciclista de 70 años ha fallecido este sábado tras ser atropellado por un coche en el kilómetro 29 de la carretera M-506, a la altura de Pinto (Madrid), según ha informado Emergencias Comunidad de Madrid 112.

El suceso ha ocurrido sobre las doce del mediodía. Los sanitarios del Summa 112 han recibido una llamada de alerta y han acudido al lugar, donde han tratado de reanimar al ciclista durante 45 minutos. A pesar de los esfuerzos, solo han podido confirmar su fallecimiento. La Guardia Civil investiga las circunstancias del atropello mortal, del que no han trascendido más detalles.

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