Pagar por un coche que no tienes: al menos 150 personas denuncian ser estafadas por un grupo de concesionarios en Madrid

Los afectados, que en algunos casos llevan desde septiembre esperando la entrega de sus vehículos, calculan que el Grupo Cobendai ha recibido más de cuatro millones de euros y estudian presentar una demanda colectiva

Una pesadilla. Así define Ana María García, de 61 años, la situación que padece junto a su marido desde que decidieron comprar un coche en uno de los concesionarios multimarca del Grupo Cobendai en Madrid. A la hora de reservar y pagar el vehículo (14.400 euros de su bolsillo y una financiación, a través de un préstamo, de 17.000) no hubo ningún problema, pero cuando llegó el momento de la entrega arrancó la odisea. “Hicimos la compra el 22 de enero. Buscábamos un coche que estuviera en stock, porque lo necesitamos para ir a trabajar y llevar a los nietos al colegio”, resume por teléfono sobre unas condiciones que les garantizaban poder disponer de su nuevo vehículo a finales de febrero o principios de marzo. Casi tres meses después de su compra, la pareja sigue pagando por un coche que no saben si llegará a recibir.

“Primero hubo un pequeño retraso y cambiaron la entrega al 25 de marzo. Confiamos en su palabra y vendimos nuestro antiguo coche, pero llegado el día nos dijeron que no tenían dinero para entregarlo y que estaban siendo auditados por Hyundai España [la marca que da nombre a los concesionarios donde se localizan el mayor número de casos]”, recuerda con nerviosismo. “Teníamos una ilusión tremenda por la compra, pero se ha convertido en una pesadilla. Están jugando con el dinero y el esfuerzo de la gente”, zanja indignada.

Es un patrón de retrasos y excusas injustificadas que se repite en los, al menos, 150 casos contabilizados hasta el momento por los propios afectados, quienes estudian presentar una demanda colectiva por presunta apropiación indebida o estafa. Estiman que el grupo de concesionarios ha cobrado unos 4,6 millones de euros (entre lo aportado por los clientes directamente de sus bolsillos y las cantidades financiadas) por unos vehículos que, en algunos casos, llevan desde septiembre esperando a ser entregados.

A Javier y David, que prefieren no aportar sus nombres reales para que su situación no se complique aún más, ni siquiera les han dado una respuesta clara a por qué no pueden disponer de su nuevo vehículo. El primero de ellos hizo la compra en octubre, abonando unos 40.000 euros que heredó tras el reciente fallecimiento de su padre. “El plazo de entrega era de cuatro a seis semanas. El coche está en el concesionario de Alcobendas, pero no sé cuándo me lo van a dar”, detalla antes de criticar la falta de información.

“Prácticamente la única interlocución que tenemos es con Hyundai, pero tampoco nos dan una fecha. El concesionario no responde desde hace meses y la única opción de hablar con ellos es personarse allí, lo cual genera situaciones bastante desagradables, porque te dicen una mentira tras otra”, asegura sobre unas tensas conversaciones que han llegado a contar con presencia policial en la zona.

Presencia policial frente al concesionario de Cobendai en Alcobendas (Madrid) el pasado 7 de abril. Cedida por los afectados

En una situación similar se encuentra David, cuyo caso arrancó en plenas navidades al destinar unos 24.000 euros para el que iba a ser su primer coche. Lo hizo el 26 de diciembre, con la esperanza de recibirlo a mediados de enero. Tres meses después sigue sin poder conducirlo. “Me dijeron que el vehículo estaba en sus instalaciones de Tarragona. La fecha de entrega era a mitad de enero, finales como mucho, y podían matricularlo incluso antes de final de año. Esto no fue así y a partir de ahí todo ha sido una serie de mentiras”, detalla para denunciar la inacción.

Los afectados que durante esta semana se han acercado a los concesionarios se los han encontrado cerrados y con un cartel que fecha su reapertura para el próximo 21 de abril. EL PAÍS se ha puesto en contacto con el Grupo Cobendai para conocer su versión de los hechos, sin obtener respuesta en el momento de la publicación.

Desde Hyundai España insisten en delimitar su relación con Cobendai. Aseguran que son unos concesionarios multimarca con licencia para vender sus vehículos, pero que se trata de una empresa externa. A través de un comunicado, se muestran “volcados en apoyar a los usuarios que no han recibido sus vehículos” y afirman haber “impulsado una investigación sobre lo sucedido”. “No podemos permitir que sucedan estas malas praxis y lamentamos la situación que están viviendo los afectados”, concluye el escrito.

En la tarde del jueves 16 de abril, según ha informado Hyundai y ha confirmado este medio, Cobendai se ha puesto en contacto con los afectados para asegurarles que en los próximos días recibirán una fecha concreta para recoger su vehículo. Los compradores se muestran prudentes y aseguran no descartar la denuncia colectiva (cuyos trámites ya han comenzado), hasta que se materialicen las promesas.

Dinero que no llega

Francisco José Santos, de 39 años, perdió sus dos vehículos en Catarroja (Valencia) durante la dana que asoló la región el 29 de octubre de 2024. Esto le obligó a adquirir uno nuevo y, tras una ardua búsqueda, lo hizo en el concesionario de Cobendai en Alcobendas hace ya lejano enero de 2025. Santos asegura que tan solo unos minutos después de abandonar las instalaciones con su nuevo vehículo le saltó una alarma de avería en el motor, la cual volvió a aparecer ese mismo día cuando emprendió su viaje de regreso a la provincia valenciana.

“Pedí un préstamo y me gasté 21.500 euros en ese coche que dio problemas desde el principio. Envié dos correos menos de 48 horas después para solicitar el desestimiento del contrato, pero me dijeron que no contemplaban esa opción, solo la reparación”, relata sobre el inicio de su odisea particular que le llevó a contratar una grúa para devolver el coche a Alcobendas, en marzo de 2025, y a presentar una denuncia en el juzgado de Catarroja, el pasado octubre, para reclamar la devolución del dinero.

“Mi mujer y yo fuimos a recoger el coche con toda la ilusión, pero al llegar a casa se nos había caído el mundo encima… Tuve que sacar otro préstamo y comprar otro coche, por lo que estoy pagando dos préstamos que suman más de 40.000 euros”, detalla sobre el impacto económico y emocional de la situación. “Es lamentable que más de un año después, y tras todo lo que pasamos con la dana, sigamos así. No puedo esperar más tiempo”, concluye mientras aguarda la fecha para la celebración del juicio.