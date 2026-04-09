Un joven mata a un menor de edad en un centro cultural en Villanueva de la Cañada
La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación y busca al autor de las cuchilladas
Un menor de edad ha fallecido tras ser apuñalado este jueves en el centro cultural La Despernada de la localidad madrileña de Villanueva de la Cañada. El ataque se ha producido en la biblioteca y el autor de las cuchilladas ha salido huyendo.
El servicio de emergencias 112 ha informado de que ha tenido el aviso del suceso en una llamada sobre las 19:45 horas de este jueves. Cuando los equipos de emergencias del Summa 112 han llegado al lugar el menor, de 11 años, se encontraba en parada cardiorrespiratoria por heridas en el tórax, el cuello y la espalda.
Los sanitarios han logrado revertir la parada, lo han estabilizado y lo han trasladado con pronóstico crítico en helicóptero al Hospital 12 de Octubre de Madrid, donde finalmente ha fallecido. Una de las hipótesis es que el atacante sea una persona con problemas mentales. Varios testigos apuntan a un joven de la localidad de 22 años como el autor.
En la investigación del suceso trabajan agentes de policía judicial y de seguridad ciudadana de la Guardia Civil. De momento no se han producido detenciones, ha informado a Efe la Guardia Civil.
El Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada ha publicado un comunicado en el que traslada su “más profundo pésame” a la familia del menor fallecido en el “lamentable suceso” ocurrido en el municipio. “En estos momentos de enorme dolor, queremos hacerles llegar nuestra cercanía y compromiso para todo lo que necesiten”, prosigue.
“Asimismo, el Ayuntamiento expresa su absoluta consternación ante unos hechos tan graves”, señala. El consistorio indica que “desde el primer momento”, se está colaborando estrechamente con las autoridades competentes “para esclarecer lo sucedido y garantizar que se adopten todas las medidas necesarias”.
“Queremos también agradecer la rápida actuación de Protección Civil, SUMMA 112, Policía Local y Guardia Civil, cuya intervención ha sido fundamental en la atención a la víctima y en la activación de los protocolos correspondientes”, finaliza.
Este viernes a las doce del mediodía tendrá lugar un minuto de silencio en el municipio.
#SUMMA112 traslada con pronóstico crítico a un menor de edad que ha sufrido una agresión en el interior de un Centro Cultural en la localidad de Villanueva de la Cañada. @guardiacivil investiga lo ocurrido. pic.twitter.com/rMCGBzAh2S— 112 Comunidad de Madrid (@112cmadrid) April 9, 2026
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