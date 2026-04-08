El ‘Spiderman’ de la calle de la Princesa: un hombre se olvida las llaves y entra a su piso en Madrid trepando por la fachada

Una vecina le ha permitido cruzar desde su balcón hasta el suyo que, por suerte, tenía la puerta abierta

Se dejó las llaves en casa, pero había dejado la puerta del balcón abierta. Un residente de la calle Princesa de Madrid tuvo una idea, cuyas posibles consecuencias le parecieron menos graves que pagar la factura del cerrajero: trepar por la fachada del edificio hasta alcanzar su piso en la segunda planta. Y así lo hizo. Los vecinos y los transeúntes que lo vieron agarrado a la pared a varios metros de altura no daban crédito a que el ‘Spiderman’ madrileño fuera en vaqueros, con camiseta azul oscura y sin zapatos.

La verdadera suerte ha sido que su vecina estaba en casa y le dejó cruzar desde su balcón hasta el suyo, separados entre sí por menos de tres metros de fachada. El hombre, que aparentemente se quitó el calzado para tener mejor agarre con los pies, caminó por toda la cornisa sujetándose de las estrías decorativas de la pared con ambas manos.

Al otro lado de la calle, alguien grabó el vídeo y lo subió en redes sociales, donde comenzó a ‘viralizarse‘, precisamente, con el nombre de “Spiderman de la calle Princesa”, en referencia al conocido personaje de Marvel que se mueve por la ciudad agarrándose a las fachadas de los edificios lanzando tela de araña desde su muñeca.

Ante los ojos incrédulos de quienes lo observaban, el ‘spiderman’ madrileño alcanzó su balcón en pocos segundos y logró ahorrarse una cuantiosa factura del cerrajero. Su vecina, que nunca dudó de él, lo siguió con la vista hasta que el hombre estuvo a salvo de sus propias decisiones y le mostró un pulgar arriba para indicarle que podía estar tranquila.