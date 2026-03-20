Circo del Sol presenta ‘OVO’ en Madrid y este es su sorprendente ‘backstage’

La compañía estrena en el Movistar Arena ‘OVO’, su espectáculo pensado para grandes recintos, que le obliga a trasladar cada semana su microciudad a un nuevo destino

El público madrileño está acostumbrado a ver el Circo del Sol bajo una inmensa carpa, pero no en un gran recinto como el Movistar Arena. OVO, el espectáculo con el que la compañía está solo hasta el domingo, es un doble mortal para los ya de por sí altos estándares a los que nos tiene acostumbrados la compañía. Un paseo por su backstage lo confirma. [Este texto forma parte del boletín de EL PAÍS Madrid que se envía martes y viernes. Para recibir la newsletter, puedes apuntarte aquí]

La historia sobre el escenario es la de una colorida colonia de insectos. Acrobacias espectaculares resaltan las personalidades y habilidades únicas de cada especie, desde poderosos grillos que rebotan en trampolines hasta una hipnótica araña que se contorsiona dentro de su telaraña. Para crear ese microcosmos sobre el escenario, el Circo del Sol tiene que construir cada semana su propio microcosmos tras él, en una nueva ciudad entre bambalinas.

Un artista practica en la parte de atrás del Movistar Arena mientras un par de técnicos manipulan una flor gigante, parte del 'atrezzo'.

Hay tres tipos de espectáculos de la compañía. Los de carpa, que se instalan durante meses en un mismo lugar y que son los que hemos visto en Madrid siempre; los de residencia, como el que tienen en Las Vegas, que no se mueven y es el público el que se desplaza para verlo; y por último los de grandes recintos, que además de ser itinerantes ocurren en recintos que no ha diseñado el Circo del Sol, cuenta su portavoz Janie Mallet. Viajan cada semana con 21 camiones gigantescos que no solo trasladan el vestuario, el equipo técnico y el atrezzo; también un gimnasio completo, con máquinas de cardio y espacio para pilates, que instalan en cada recinto. Se llevan consigo hasta su propia sala de lavandería. Ponen hasta 60 lavadoras antes de cada estreno y lo secan todo con sus propios ventiladores.

El Circo del Sol ha metido hasta sus propias lavadoras gigantes en el Movistar Arena...

... Y en su maleta llevan sus propios ventiladores para secar la ropa.

Los estándares habituales de esta mágica tropa solo que en espacios pop-up. Pasamos por la sala del gigantesco Movistar Arena que durante siete días hace las veces de sala de vestuario. Las prendas para los acróbatas tienen que ser muy ligeras y dejar muñecas y tobillos de los artistas al aire, cuenta Mallet. El insecto protagonista de OVO es un mochilero que lleva sobre la espalda un huevo de 20 kilos, al que hace referencia el título del espectáculo. La indumentaria de los payasos, en cambio, puede ser más pesada. Son piezas a medida que se fabrican para cada miembro que se incorpora al grupo, creadas tras un complejo proceso de escáner en 3D. Los trabajadores del área de vestuario no parar de trabajar en su taller efímero. Están hiperespecializados. Uno se encarga de los sombreros, otra de los zapatos. Son más de 800 prendas y complementos los que viajan con ellos.

El departamento de vestuario monta su propio taller en cada ciudad a la que va.

Los artistas, además de mantenerse en forma en ese gimnasio móvil, tienen siempre un pequeño espacio detrás del escenario en el que practicar y estirar. Y hay un pequeño rincón con una pantalla en el que revisan cada día la función de la noche anterior, grabada por la compañía. “Es otra forma de entrenamiento”, explica Mallet pocas horas antes del estreno de este pasado jueves.

Viven por tanto en una microciudad que cambia cada semana durante decenas de meses y a la que tienen que adaptarse. “Para cuando llegue el domingo, sabremos dónde está cada cosa aquí en el Movistar Arena. Justo cuando tengamos que marcharnos”, bromea la portavoz del Circo del Sol.