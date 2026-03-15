Ir al contenido
_
_
_
_
Madrid
SUCESOS

Herida grave una mujer de 81 años al ser atropellada por un autobús de la EMT en Goya

La anciana ha recibido un golpe en la cabeza junto a un paso de peaton con semáforo

Imagen del atropello a una mujer en MadridEmergencias Madrid
EFE
Madrid -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace

Una mujer de 81 años ha resultado herida grave este domingo tras ser atropellada por un autobús urbano en la avenida Felipe II, en el distrito madrileño de Salamanca, ha informado Emergencias Madrid.

El suceso se ha producido en torno a las 18 horas en las inmediaciones de un paso de peatones regulado por semáforo. Por causas que se investigan, el autobús ha arrollado a la mujer cuando se encontraba en la calzada. Sanitarios del SAMUR-Protección Civil han atendido a la víctima en el lugar del accidente. La mujer presentaba un fuerte golpe en la cabeza y un pie con lesiones catastróficas. Tras ser estabilizada por los equipos de emergencias, la víctima ha sido trasladada en estado grave al Hospital Gregorio Marañón. Agentes de la Policía Municipal de Madrid se han hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias en las que se ha producido el atropello.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Archivado En

_
Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
FIESTA DE OFERTAS DE PRIMAVERA AMAZON. Levi'S 501 Original Fit vaqueros para hombre. COMPRA POR 52,25€ (42% DE DESCUENTO)
escaparate
Juego de 3 sartenes de Tefal de 22/24/28 cm. COMPRA POR 59,99€ (40% DE DESCUENTO)
escaparate
Chubasquero Helly Hansen para hombre. COMPRA POR 73,05€ (46% DE DESCUENTO)
escaparate
Polo clásico de Levi's para hombre. COMPRA POR 21,99€ (45% DE DESCUENTO)
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
Máster en Neurociencia
cursosonline
Máster Universitario en Escritura Creativa
cursosonline
Máster en Enfermería Forense y Criminal
cursosonline
Máster Universitario en Terapias Psicológicas de Tercera Generación
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
Máster en Psicología General
cursos
Máster en IA for Business
cursos
Máster en Dirección de Recursos Humanos
cursos
Maestría en Criminología
_
_