Herida grave una mujer de 81 años al ser atropellada por un autobús de la EMT en Goya
La anciana ha recibido un golpe en la cabeza junto a un paso de peaton con semáforo
Una mujer de 81 años ha resultado herida grave este domingo tras ser atropellada por un autobús urbano en la avenida Felipe II, en el distrito madrileño de Salamanca, ha informado Emergencias Madrid.
#Atropello en avenida Felipe II, #Salamanca @SAMUR_PC atiende a una mujer atropellada por un autobús urbano, en un paso de peatones regulado por semáforo.— Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) March 15, 2026
La víctima sufre un trauma severo en un pie. Estabilizada y trasladada grave al Marañón.
Investiga @policiademadrid. pic.twitter.com/qCsAN9Y3ig
El suceso se ha producido en torno a las 18 horas en las inmediaciones de un paso de peatones regulado por semáforo. Por causas que se investigan, el autobús ha arrollado a la mujer cuando se encontraba en la calzada. Sanitarios del SAMUR-Protección Civil han atendido a la víctima en el lugar del accidente. La mujer presentaba un fuerte golpe en la cabeza y un pie con lesiones catastróficas. Tras ser estabilizada por los equipos de emergencias, la víctima ha sido trasladada en estado grave al Hospital Gregorio Marañón. Agentes de la Policía Municipal de Madrid se han hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias en las que se ha producido el atropello.
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