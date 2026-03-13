Herida de gravedad una niña de 12 años al ser atropellada en Madrid

Turismo que ha atropellado a una niña de 12 años en Hortaleza, con marcas del impacto en el parabrisas.

La menor ha sufrido múltiples traumatismos tras el choque con un turismo en un carril bus en Hortaleza

Una niña de 12 años ha resultado herida de gravedad, con múltiples traumatismos, tras ser atropellada por un turismo en un carril bus a la altura del número 91 de la calle Niceto Alcalá Zamora, en el distrito madrileño de Hortaleza.

Según ha informado Emergencias Madrid, el suceso ha ocurrido sobre las 14.20 en las inmediaciones de un paso de peatones regulado por semáforo, que se encuentra cerca de un instituto. Los primeros indicios recabados apuntan a que la niña ha cruzado el carril bus y ha sido arrollada por el coche, que circulaba por ese lugar aunque es solo para autobuses.

Efectivos de Samur-Protección Civil han estabilizado a la menor, que se encontraba consciente, en el lugar y la han trasladado al hospital, en estado grave. La Policía de Madrid investiga las circunstancias del atropello.