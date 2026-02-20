Herido grave un hombre al ser atacado por la espalda con un arma blanca en Madrid

Un hombre de 33 años ha sido atacado por la espalda en la noche de este miércoles en Madrid. El Samur ha acudido a la avenida del Padre Piquer (en el distrito de Latina), donde han ocurrido los hechos, y ha atendido al herido en la terraza de un bar. La víctima presentaba dos heridas penetrantes por arma blanca. Tras estabilizarlo, los sanitarios lo han trasladado en estado grave al hospital Clínico San Carlos de Madrid, escoltado por la Policía Municipal.

Fuentes de Emergencias Madrid han informado a la agencia Europa Press de que el aviso se ha recibido poco después de las 21.45. La Policía Nacional ha abierto una investigación para esclarecer lo sucedido.