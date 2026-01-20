Detenido un presunto colaborador delictivo del novio de Ayuso por una investigación separada de la Fiscalía Europea

David Herrera Lobato, de pie a la derecha, en un bar cercano a los juzgados de Plaza de Castilla, en junio de 2024.

La Policía Nacional ha detenido este martes en el municipio sevillano del Arahal a David Herrera Lobato, presunto colaborador en el caso de fraude fiscal del novio de Isabel Díaz Ayuso, por una investigación separada de la Fiscalía Europea. Herrera Lobato comparecerá este miércoles ante la Audiencia Nacional, según ha adelantado el medio sevillano El Pespunte y ha confirmado EL PAÍS. El motivo por el que se le investiga no ha podido ser aclarado ni por fuentes de la Audiencia, ni de la Fiscalía Europea. Herrera Lobato ha optado por guardar silencio, pero su abogado, Ricardo Corzo, explica por teléfono que este caso “no tiene nada que ver” con el que la causa que afecta a la pareja de la presidenta madrileña, Alberto González Amador.

La Policía lo ha detenido porque lo había citado en cuatro ocasiones para que se celebrara el juicio y en ninguna de ellas se había presentado. El letrado Corzo asegura que Herrera Lobato no se encuentra en condiciones de comparecer debido a su mala salud. No obstante, los agentes se lo llevaron en un furgón con destino San Fernando de Henares, donde la Audiencia Nacional tiene una sede, y esta noche dormirá en el calabozo.

La Fiscalía Europea solo interviene cuando se ven afectados los intereses financieros de la Unión Europea en los casos de fraude, corrupción, blanqueo de dinero y fraude transfronterizo en materia de IVA.

Herrera Lobato, de unos 50 años, es el dueño de una gestoría de Arahal (19.586 habitantes) que vive con su madre. Ha llegado a tener hasta 30 sociedades de todo tipo en los últimos años. La investigación judicial del caso que afecta al novio de Ayuso ha determinado que usó algunas de estas sociedades sin actividad para emitir facturas falsas. La pareja de la presidenta, Alberto González Amador, usó esas facturas para simular gastos irreales y así reducir la cantidad a pagar en el impuesto de sociedades, según las pesquisas.

Además de Herrera Lobato, participaron en ese supuesto fraude otros tres empresarios, uno de origen mexicano y otros dos de Arahal. Esa causa por presunto fraude fiscal que fue iniciada por una jueza de instrucción madrileña en marzo de 2024 se encuentra a la espera de que se fije la fecha para un juicio que se celebrará en los juzgados de lo Penal de Madrid.

El abogado Corzo dice que en este otro caso ante la Audiencia Nacional no están implicados los otros dos vecinos de Arahal y solo está investigado Herrera Lobato. Según este abogado Herrera Lobato ha tenido varios problemas judiciales a lo largo de los años y este en particular precede al que ha afectado a González Amador.

El 13 de marzo de 2024, Herrera, en la puerta de su casa y recién levantado de la siesta, negó estas acusaciones a EL PAÍS:

–Hice unos trabajos con el hospital Quirón de Sevilla.

—¿Conocía a Alberto González, la pareja de Ayuso?

— No.

Herrera justificaba que todos sus trabajos eran reales. “¿De qué voy a conocer yo a un tío de Madrid?, ¿cómo voy a conocer yo a Alberto? Mi empresa ha saltado porque un inspector de Hacienda ha tirado facturas para atrás, pero esto es muy normal que se haga. Yo me defenderé en la Fiscalía”.

¿Tiene algo que contar? Escriba a los autores a mviejo@elpais.es y fpeinado@elpais.es