La ciudad de Madrid superará las 400 cámaras de videovigilancia en sus calles
Está prevista la instalación de nuevos aparatos este año en Azca, Tirso de Molina, Oporto y Jacinto Benavente
El Ayuntamiento de Madrid trabajará este año en la ampliación de cámaras en Azca y Tirso de Molina y en la instalación en Oporto y Jacinto Benavente, recordó la portavoz municipal, vicealcaldesa y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, en la última Junta de Gobierno de 2025.
Las que ya están en funcionamiento son las catorce de Pradolongo, en Usera, y son la respuesta a una petición tanto del vecindario como de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Lo mismo ocurre con las cinco del Parque Calero (Ciudad Lineal) y las 18 de la calle Cullera (Latina).
“Con esto llegamos a más de 400 cámaras ya de videovigilancia y seguridad con los distintos proyectos que hemos ido poniendo en marcha”, cifró la delegada.
En lo que va de mandato se han instalado 16 cámaras en la plaza del Dos de Mayo, una quincena en Plaza Elíptica o se han unido cuatro más en la Puerta del Sol, entre otras. En el mandato anterior se instalaron 111 más en distintos puntos de Madrid.
Inma Sanz aclaró que “no se trata de una instalación masiva en toda la ciudad de cámaras de videovigilancia pero sí en puntos concretos que la Policía entiende que pueden ser de utilidad”. “Desde luego las vamos a seguir incorporando y hasta ahora los resultados son plenamente satisfactorios”, aseguró.
Tal es así que en la calle Cullera, por ejemplo, “están siendo muy disuasorias y han ayudado a esclarecer algunas situaciones delincuenciales”.
