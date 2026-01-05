El violento clan de los prestamistas: “Tus 5.000 euros son ahora mis 10.000, paga o atente a las consecuencias”

La cita fue en el asador Bicoca Gourmet, en Casarrubios del Monte, Toledo, a primeros del pasado mes de octubre. No era la primera vez que hacía negocios con ellos. Sin embargo, en esta ocasión, la cosa se torció: “Tus 5.000 euros son ahora mis 10.000, o nos pagas o atente a las consecuencias”. La amenaza vino acompañada de la violencia física hasta sentir el cañón de una pistola en su cabeza. Sabía que los dos hermanos, cabecillas de un clan de prestamistas, no bromeaban. Por esa razón y, a sabiendas de que no tenía el dinero para devolverlo en ese momento, puso a rumbo a la comisaría de policía de Pozuelo de Alarcón, su lugar de residencia habitual, e interpuso una denuncia contándolo todo y advirtiendo de que había más víctimas de extorsiones, amenazas e incluso secuestros llevados a cabo por la misma organización criminal. Así arranca la operación Camboyano de la Guardia Civil de Valmojado (Toledo), que se saldó el pasado 9 de diciembre con la detención de los tres cabecillas de esa organización, dos de ellos hermanos varones de entre 40 y 50 años, pero los tres pertenecientes a un mismo clan familiar.

Los arrestados, dos de ellos enviados ya a prisión provisional por el juez, están acusados de delitos de detención ilegal, amenazas con armas de fuego, lesiones, extorsión y apropiación indebida. Los agentes, en los registros llegaron a intervenir efectos por un valor aproximado de 375.000 euros.

“Las víctimas son todos empresarios españoles, de entre 50 y 70 años, residentes en Madrid y que se conocían entre sí y se recomendaron a los mismos prestamistas”, revelan fuentes de la investigación, que se ha circunscrito a los hechos denunciados y no ha indagado en las circunstancias que llevaron a los denunciantes a acudir a este tipo de personas y no a un banco para pedir un préstamo.

Los agentes de la Policía Nacional que tomaron la denuncia en Pozuelo, al ver que los hechos presuntamente delictivos se habían producido en Toledo, derivaron allí la investigación, que ha desarrollado el grupo de la policía judicial de la Guardia Civil de Valmojado.

“Identificamos a los presuntos autores y comprobamos que residían en dos pisos alquilados en la zona de la Plaza Elíptica de la capital”, explica uno de los investigadores. “También observamos que se movían de manera ostentosa con vehículos de alta gama que, presuntamente, le sustraían a sus víctimas a modo de fianza o aval por la deuda contraída, cuyos intereses subían exponencialmente, cada semana, a discreción de los prestamistas, y llegando a suponer rápidamente el 100% de lo prestado, con cantidades superiores a los 40.000 euros”, aseguran.

Delincuentes con prestaciones sociales

Según los investigadores, los ahora detenidos no tenían antecedentes penales por hechos similares aunque sí constaba en los archivos policiales una tenencia ilícita de armas y que habían sido identificados en alguna ocasión por agentes de la Policía Nacional. Los agentes han podido atestiguar en el transcurso de su investigación que los miembros de este clan familiar “vivían exclusivamente de la usura”, de engordar desorbitadamente los intereses del dinero que prestaban exigiendo la devolución del mismo, además, empleando la violencia. “Incluso llegaron a secuestrar y a amordazar en un garaje a otro de los empresarios, un señor mayor de 70 años”, detallan las mismas fuentes. Los investigadores han podido acreditar también documentalmente que los detenidos cobraban prestaciones sociales como el ingreso mínimo vital.

Algunos de los vehículos incautados por la Guardia Civil en la Operación Camboyano, contra un violento clan de prestamistas.

En los registros que los agentes realizaron en los pisos alquilados por los detenidos en la zona de Plaza Elíptica se encontraron “25.000 euros en billetes de 100 y 50 dentro de un cajón, joyas a la vista en las habitaciones, tres armas de fuego simuladas y diferentes armas prohibidas, además de varios coches de alta gama que guardaban en unas plazas de garaje alquiladas por la misma zona”. Dos de los acusados fueron detenidos en su casa y uno se presentó con su abogado directamente en la comandancia de la Guardia Civil de Tres Cantos (Madrid).

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 41 de Madrid decretó el ingreso en prisión provisional de dos de los detenidos, los dos hermanos.

Recomendaciones

Ante casos de este tipo la Guardia Civil recomienda “desconfiar de préstamos rápidos, sin requisitos o con promesas de dinero inmediato, nunca pagar cantidades por adelantado para obtener un préstamo, cuidado con intereses excesivos ya que pueden ser préstamos usurarios e ilegales, como en este caso; no facilitar nunca datos personales o bancarios sin verificar la entidad, comprobar que la entidad financiera esté autorizada y acreditada por el Banco de España, evitar intermediarios desconocidos y anuncios en redes sociales y, ante cualquier duda, no firmar y consultar con los cuerpos de seguridad del Estado”.