Mafias albanesas vuelven a caer en el puerto de Vigo: cuarto golpe policial a estos clanes por envíos de cocaína

La operación conjunta de la Guardia Civil y la Agencia Tributaria interceptó un alijo en el sistema de refrigeración del contenedor y se saldó con la detención de dos narcos

Las poderosas mafias albanesas del narcotráfico, las que controlan el negocio de narcóticos de forma global, persisten en su intento de utilizar el puerto de Vigo como medio de introducción de alijos de cocaína. Agentes de la Guardia Civil y funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, en una operación conjunta, detuvieron hace unos días a dos integrantes de estas redes, de nacionalidad albanesa, cuando pretendían acceder al recinto portuario vigués para rescatar 80 kilos de cocaína que se encontraban ocultos en el sistema de refrigeración de un contenedor procedente de Ecuador.

Es la cuarta redada policial contra estos grupos que operan para el todopoderoso Clan de Los Balcanes y que desembarcaron en el puerto vigués en 2024. La última comenzó en la madrugada del 15 de febrero, tras ser seleccionado el contenedor sospechoso por la Unidad de Análisis de Riesgo de la Aduana de Vigo. El contenedor fue sometido a los rayos X de la Unidad de Control Radiológico en Frontera y así fue cómo se detectó que en el sistema de refrigeración se encontraba oculta la cocaína.

Tras este hallazgo, agentes del grupo EDOA de Pontevedra y de ECO Galicia, ambos de la Guardia Civil, y la Unidad Combinada del Vigilancia Aduanera en Vigo comenzaron una investigación que condujo a la identificación de una organización criminal compuesta por individuos de nacionalidad albanesa. Su propósito era el rescate de la sustancia estupefaciente alojada en el interior del contenedor ubicado dentro del recinto portuario. El intento de recuperación de la cocaína se produjo durante la madrugada del pasado domingo. Los agentes policiales lograron detener a los dos rescatadores albaneses en el momento en que pretendían acceder al contenedor contaminado. Otros dos individuos que iban a participar en el rescate del alijo lograron huir.

Tras las detenciones, los agentes se incautaron de 61 fardos de cocaína y de diferentes herramientas y útiles para recuperar la droga: cuatro bolsas de deporte de gran tamaño, una escalera plegable, un taladro, bridas, dos teléfonos y un vehículo. El lunes 16 de febrero, en una revisión a fondo del contenedor, en la que se contó además con medios radiológicos portátiles del servicio de Vigilancia Aduanera en Vigo, se descubrieron nueve paquetes más de cocaína ocultos entre la maquinaria del sistema de refrigeración del contenedor. En total se intervinieron más de 80 kilos de esta sustancia, valorados en torno al millón y medio de euros.

La Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera mantienen abierta la investigación sobre esta organización criminal de carácter transnacional y no se descartan más detenciones, según informan fuentes policiales. Las actuaciones están coordinadas por la titular de la Plaza 2 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Vigo.

En lo que va de año, esta es la segunda aprehensión realizada en el puerto de Vigo. “En ambas, no solamente se intervino la mercancía ilícita, sino que también incluyó la detención y desarticulación de las organizaciones criminales dueñas de la mercancía”, han resaltado fuentes de la Dirección General de la Guardia Civil. Hace un mes, la Operación Monterrey se saldó con la captura de 200 kilos de cocaína y ocho detenidos, todos ellos integrantes de otro clan de origen albanés que empleó el mismo sistema: el envío de alijos en contenedores procedentes de Ecuador, uno de los principales puntos de embarque de esta droga en la última década.

El puerto de Quito, controlado mayoritariamente por estas mafias, es una de las escalas de la ruta comercial con Sudamérica que opera desde el puerto de Vigo a través de la compañía alemana Hapag Lloyd. La inauguración en abril de 2024 de esta línea marítima con frecuencia semanal para el transporte de fruta y pescado congelado ha supuesto una oportunidad para abrir nuevos mercados, pero también una suculenta baza para el Clan de Los Balcanes.

En el último año se han interceptado 10 toneladas de cocaína en el puerto vigués, lo cual ha puesto en alerta a los grupos policiales antidroga y servicios de control fiscales y aduaneros. El mayor alijo decomisado hasta la fecha en Galicia (7,5 toneladas) entró por esta dársena en diciembre de 2023, camuflado en varios contenedores de lomos de atún congelado, aunque fue localizado en una nave de Cambre (A Coruña). Procedente de Ecuador, detrás de él también se vislumbran los tentáculos del Clan de Los Balcanes.