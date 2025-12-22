75 años de Galaxia, la editorial que rescató la cultura gallega del “tremendo colapso de terror”

“Cuando el galleguismo de la Tierra llegó a la conclusión de que tenía que ampliar su campo de acción para no desvanecerse en una pasiva clandestinidad sin perspectivas (como les fue ocurriendo a las otras fuerzas democráticas), se encontró con que tenía que crear un órgano adecuado para llevarla a cabo”, recordaba el profesor, ensayista y economista Xaime Isla Couto en 1958 en Buenos Aires. “Como esta nueva acción, orientada a buscar una influencia sobre la opinión del país —muy dañada por la ponzoña de la propaganda oficial y por el tremendo colapso de muchos años de terror— solamente podía seguir el camino de la cultura como vía de penetración, ese órgano que era preciso crear tenía necesariamente que ser de fisonomía cultural”, continuaba desgranando el intelectual en aquella reunión con galleguistas en el exilio: “Así nació la Editorial Galaxia”.

No hay mejor forma de explicar lo que significó este sello, símbolo de la cultura gallega desde su fundación en 1950, que ese discurso mecanografiado que le correspondió pronunciar aquel día al “irmán [hermano] Xaime Illa”, como reza en el margen superior de la primera página. Galaxia no fue la única iniciativa, ni el único aviso de que la cultura gallega seguía palpitando bajo los escombros de la posguerra, pero sí el más importante, estratégico y persistente. No era solo una editora de libros, sino un proyecto político y económico: una constelación de iniciativas que fomentó publicaciones periódicas como la Revista de Economía de Galicia y otras que, tras haber superado los golpes de la censura, perduran, como la trimestral de cultura Grial. La órbita de Galaxia también abarca fundaciones (Penzol, Isla Couto, Otero Pedrayo) dedicadas a la investigación y la custodia de la cultura gallega, y premios literarios para reconocer el talento. Miles de niños de sucesivas generaciones, desde tiempos de Franco, han tenido en sus manos cuentos en gallego tatuados con el fantástico logotipo de Galaxia: un libro abierto sobre el que se cierne un camino de estrellas.

Dictamen del lector de la censura acerca de las 'Obras Completas' de Ramón Cabanillas publicadas por Galaxia. Galaxia

Una exposición que ha visitado durante 2025 las siete ciudades gallegas cierra en Vigo, sede de la editorial, un aniversario que ha festejado todo el año el hito de haber sobrevivido a la dictadura franquista (a sus implacables lectores oficiales y censores), y haber moldeado la materia prima del idioma propio. Cumplidos los 75, Galaxia sigue hablando de “crear porvenir”, el lema (Crear porvir) con el que la editorial ha celebrado un cumpleaños dedicado a reafirmarse en sus compromisos fundacionales, que han cambiado de contexto, pero siguen en pie: alimentar la cultura, fortalecer el sentimiento de identidad, difundir la personalidad creativa de Galicia fuera de sus fronteras. Se mantiene, también, el compromiso de reinvertir en lugar de repartir beneficios entre sus accionistas. Su actual presidente del consejo de administración es el abogado Antón Vidal Andión y su director, el editor Xosé Manuel Soutullo. La exposición (en la sede de Afundación en Vigo hasta el 10 de enero) repasa los orígenes, los autores, los inconfundibles diseños de sus portadas, los premios cosechados.

Son ya cerca de 3.500 títulos (un fondo de mercado de casi 2.000) y 1.500 autores (desde Castelao a Cunqueiro, desde Dieste a Celso Emilio Ferreiro) los que han publicado en Galaxia. Entre ellos, premios nacionales como Alfredo Conde (Nacional de Literatura 1986 por Xa vai o griffon no vento); Paco Martín (de Literatura Infantil y Juvenil 1986 por Das cousas de Ramón Lamote); Manuel Rivas (Narrativa 1996 por Que me queres, amor?); María Xesús Lama (Ensayo 2018 por Rosalía de Castro. Cantos de independencia e liberdade); Xesús Fraga (Narrativa 2021 por Virtudes e misterios); Marilar Aleixandre (Narrativa 2022 por As malas mulleres) o Paula Carballeira (Literatura Dramática 2023 por As alumnas).

El nombre elegido para la editorial quería transmitir una idea de universalidad (sumada al hecho, empíricamente comprobado, de que hay un gallego en todas partes) y era al mismo tiempo un recuerdo del camino de las estrellas que guía desde hace siglos a los peregrinos. El primer libro publicado, en 1951, fue Antífona da cantiga, de Ramón Cabanillas, y el primer éxito de ventas, tres años más tarde, una reedición de la Guía de Galicia de Otero Pedrayo. Uno de sus empeños, desde casi el principio, fue acabar con el caos ortográfico y unificar la lengua gallega bajo unas normas que servirían para pulir y homogeneizar las particulares maneras de escribir de sus autores. Mucho antes de que la Real Academia fijase el gallego normativo, se gestó en la década de los 50 la llamada Normativa Galaxia.

Informe de la censura sobre 'A Esmorga', de Eduardo Blanco Amor, hito de la literatura gallega, traducida a varios idiomas y llevada al cine y el teatro. galaxia

La asamblea fundacional de la Editorial Galaxia se celebró el 25 de julio (Día de Galicia) de 1950 en el bodegón del hotel Compostela de Santiago, presidida por Ramón Otero Pedrayo y nutrida de ilustres galleguistas como Manuel Gómez Román, Xaime Isla, Ramón Piñeiro o Francisco Fernández del Riego. Ellos velaron desde entonces por mantener el compromiso con la lengua y la cultura gallegas, supervivientes entre las sombras desde 1939, y sacaron adelante el proyecto cultural más sólido de la resistencia frente a la dictadura. Se trataba de hacerlo desde Galicia, porque el grueso de la actividad editorial se había trasladado a México, Argentina y Uruguay, con los republicanos exiliados. Desde su origen, Galaxia, constituida como una sociedad anónima en Vigo, tuvo presidentes del consejo de administración y directores literarios, empezando por Ramón Piñeiro. El escritor Carlos Casares llegó en 1985 y marcó una etapa de renovación. Un año después, Alfredo Conde y Paco Martín se convertían en los primeros escritores en lengua gallega reconocidos con premios nacionales de literatura.