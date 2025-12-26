El voto en el extranjero no mueve ningún diputado en Extremadura y deja al PP con 29 escaños

De los 860.375 extremeños que tenían derecho a voto el pasado 21 de diciembre, 30.610 residían en el exterior, 1.800 más que en las anteriores elecciones

Todo sigue igual. El tablero político de Extremadura se mantiene como el pasado domingo: 29 diputados para el PP (uno más que en 2023 y a cuatro de la mayoría absoluta); 18 escaños para los socialistas (diez menos); Vox, con 11 (seis más); y Podemos, siete, tres más que en los anteriores comicios. Los sobres y las papeletas del extranjero no han cambiado ni un escaño en la Asamblea regional de Mérida.

El voto en el exterior−que forma parte de aquellos extremeños que residen de forma permanente fuera de España y debe su nombre a que están inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA)− se ha contabilizado este viernes en Cáceres y Badajoz. De los 860.375 extremeños que tenían derecho a voto el pasado 21 de diciembre, 30.610 residían en el extranjero, 1.800 más que en las anteriores elecciones.

Sin embargo, la participación ha sido escasa, como en los últimos años. En Badajoz se han contado 913 votos de los 12.769 electores residentes en el extranjero. 312 han sido para el PSOE, 203 para el PP, 176 a Vox, y 157 a Unidas por Extremadura.

En el caso de Cáceres, donde la diferencia era de 244 votos entre PSOE y PP y podría hacer caer del lado de los populares el diputado 30 y restar uno a los socialistas (de ocho a siete) para dejar un resultado de 17 escaños, tampoco ha cambiado. Todo sigue igual. De hecho, los socialistas han sido la fuerza más votada con 317 votos; seguida del PP, con 279; Vox, con 170, y Unidas por Extremadura, con 143.

“El voto en el extranjero no suele variar mucho”, cuentan fuentes del PP, que descartaban cualquier movimiento en el tablero, pese a la rumorología de los últimos días. “Nunca es nuestro”, añaden.

La derecha ha arrollado en Extremadura con más de un 60% de los votos el pasado 21 de diciembre, en una tierra históricamente era de izquierdas y que ya no lo es. Los socialistas se han quedado más lejos del PP (a 11) de lo que Vox se queda de ellos (a 7).

Y el PSOE, que ha gobernado aquí 36 de los últimos 42 años, no solo ha perdido su condición de fuerza más votada, que mantuvo por poco en 2023 con Guillermo Fernández Vara ―cuando ya había cosechado su peor resultado hasta entonces―, sino que ha sufrido un dramático derrumbamiento, con más de 14 puntos perdidos. Y ha supuesto la dimisión de su candidato, Miguel Ángel Gallardo, el pasado lunes.

Todos los resultados de las Elecciones en Extremadura