Soria ¡YA! pierde dos de sus tres procuradores y Por Ávila retiene el único que tenía

El candidato a la presidencia de Castilla y León por Soria ¡YA!, Ángel Ceña, sigue desde su sede en Soria los resultados de las elecciones de este domingo.

El partido Soria ¡YA!, que en 2022 arrasó en esta provincia despoblada (91.000 habitantes) consiguiendo tres de sus cinco procuradores en liza, se ha desinflado y se ha quedado con un solo representante. La formación ha acusado la fuerza del PSOE, con mucho voto para Carlos Martínez, alcalde de la capital y candidato socialista a la Junta.

Los sorianos entraron con fuerza en las Cortes de Castilla y León pero no contaron con peso suficiente para influir en la gobernabilidad, de modo que apenas han podido marcar su agenda. Ángel Ceña, su líder, ha reconocido la derrota y la ha atribuido a “los recursos” de los grandes partidos. Esta vez, han conseguido un único puesto, como PP y Vox. El PSOE, con dos, se ha erigido en la primera fuerza provincial.

Ceña, el candidato de Soria ¡YA!, que ocupará esa plaza en las Cortes de Valladolid, ha achacado el bajón a “los recursos y la fuerza política” de sus rivales. El PSOE sube un 13% en lo que remite a un efecto Martínez: “No creo que haya sido determinante, el resultado es preocupante porque solo Vox puede formar gobierno con el PP, es un escenario complejo”, ha dicho Ceña.

Por su parte, Por Ávila, una fuerza localista abulense, ha conservado el parlamentario que ostenta desde 2019. De los siete escaños en liza en esa provincia, el PP ha cosechado tres, con dos para los socialistas y uno para la extrema derecha y el de los provincialistas. Pedro Pascual, su representante, ha valorado la confianza del votante y prometido mantener alta la voz abulense en el hemiciclo autonómico. “No les voy a decepcionar, tengo más ganas que nunca, estoy más contento que nunca, seguiremos siendo la voz reivindicativa de los que nos votan y los que no, es un orgullo y una responsabilidad”, ha asegurado el cabeza de lista de Por Ávila.