Una manifestación recorre el centro de Valencia al grito de “No a la guerra”

Las ONG de cooperación, movimientos sociales, sindicatos y partidos de izquierda han celebrado una manifestación bajo el lema "No a la guerra", este sábado en Valencia, que ha partido de la plaza del Ayuntamiento.

“Una manifestación bajo el lema “No a la guerra” ha recorrido este sábado el centro de Valencia para mostrar su “firme oposición” a cualquier intervención militar que “viole la soberanía de los pueblos e ignore el Derecho internacional”. Convocada por movimientos sociales, sindicatos y partidos de izquierda, la manifestación unitaria ha partido sobre las 19:00 horas de la Plaza del Ayuntamiento y, tras recorrer las calles Marqués de Sotelo, Xàtiva, Colón, Porta de la Mar y Navarro Reverter, concluye en la Plaza de América con la lectura de un manifiesto. Según la Delegación del Gobierno, han participado unas 10.000 personas.

Los convocantes, que han conseguido cerca de 300 adhesiones a la protesta, condenan la “alianza bélica entre Israel y Estados Unidos”, que consideran una “acción conjunta amparada en la impunidad, que vulnera el derecho internacional y condena a la barbarie a toda la región ante la pasividad cómplice de la comunidad internacional”.

Aseguran que esta situación se enmarca en una “realidad geopolítica donde la guerra se convierte en sistémica: El genocidio palestino, la agresión contra Venezuela, la asfixia económica en Cuba, la escalada bélica contra Irán o la cronificación de la guerra de Ucrania evidencian una misma estrategia: una normalización de la militarización que ignora la diplomacia por imponer intereses neocoloniales a escala global”.

“Nos oponemos a cualquier intervención militar que viole la soberanía de los pueblos y defendamos el derecho de autodeterminación”, afirman los convocantes, que denuncian el “imperialismo y la utilización de la guerra como herramienta de dominación” y aseguran que las “bombas no traen democracia ni libertad: traen muerte, destrucción y sufrimiento para los pueblos”.

Rechazan “las guerras, las sanciones coercitivas y cualquier tutela imperial sobre países soberanos” y exigen un “alto el fuego inmediato y una desescalada total en todos los conflictos, así como el estricto respeto del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas como base imprescindible para la convivencia entre los pueblos”.

Afirman que el aumento del gasto militar “significa recortes en derechos sociales” y mientras “se promueve la guerra, se debilitan las políticas que garantizan la vida digna” y por ello reclaman “un compromiso renovado con el desarme nuclear y con mecanismos basados en el diálogo, la cooperación y la diplomacia, y no en la lógica de bloques militares y de confrontación”.

Aseguran que la “historia se repite y volvemos a vivir tiempos preocupantes en los que se amenaza el bienestar y el futuro de los pueblos”, por lo que hacen un llamamiento a la movilización.

“A pesar de los 5.000 kilómetros que nos separan a ambos territorios, tras 20 días de bombardeos la guerra aparece como una amenaza directa a la línea de flotación de la economía valenciana, pudiendo afectar en el futuro desde la cesta de la compra hasta el turismo o los transportes”, advierten los convocantes.

El manifiesto añade que no se puede ignorar “la subida del precio de materias primas que repercutirán en el precio de los productos y que acabaremos pagando toda la población. Si no terminamos con la guerra, la guerra terminara con el mundo que conocemos, y no para mejorarlo”, advierten

El secretario de Organización del PSPV-PSOE, Vicent Mascarell, ha denunciado que, a diferencia del Gobierno, que ha aprobado un importante paquete de medida para ayudar a las familias y empresas por la subida de los precios por esta “guerra injusta”, la Generalitat no ha dado ninguna respuesta al respecto, una “inacción” que se ha visto representada, ha dicho, por la ausencia en la protesta de representantes del PP, de Vox y del Consell.