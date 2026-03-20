La oposición reclama en Valencia una tasa turística tras las Fallas y el Consell la rechaza

“Las Fallas no quieren ser Magaluf”, ha defendido este viernes la portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de Valencia, Papi Robles, en alusión al municipio mallorquín conocido durante años por su turismo de borrachera. Lo ha dicho solo unas horas después de la cremà de 2026, a modo de balance de unas fiestas que han calificado “del colapso” por los problemas de movilidad y convivencia que han ocasionado en la ciudad. Los dos grupos de la oposición, Compromís y PSPV-PSOE, han pedido a la alcaldesa María José Catalá que implante la tasa turística para reforzar los servicios municipales que, sobre todo en Fallas, se ven desbordados por las decenas de miles de visitantes que recibe la capital.

El portavoz del gobierno local, Juan Carlos Caballero (PP), considera que las críticas de la oposición “están muy alejadas de la realidad” e insiste en que han sido unas fiestas “tranquilas”. De la tasa turística solo ha dicho que es un debate que debería abrir el Gobierno de España y que ninguno de los dos grupos de la oposición la aplicó cuando gobernaban. El portavoz del Gobierno valenciano, Miguel Barrachina, la ha descartado este viernes rotundamente: “Hemos hecho rebajas fiscales de todo tipo. No vamos a imponer ninguna tasa turística”.

Uno de los elementos de las Fallas que más se ha criticado en días pasados porque ha complicado la movilidad en la capital por su temprana instalación en la calle —y los cortes de tráfico que acarrean— han sido las carpas falleras, ante lo que el gobierno local ha rectificado y avanzado este viernes que en 2027 no se instalarán hasta el 11 de marzo, una semana después que este año.

La portavoz de Compromís, Papi Robles, ha exigido a Catalá más gestión, orden y control durante los días de Fallas y le ha propuesto cuatro grandes pactos para disfrutar de unas fiestas más conciliadoras con toda la ciudadanía: que las carpas, sedes eventuales de las comisiones que se instalan en la calle, no se coloquen tan pronto —este año podían verse las primeras ya el día 4 de marzo—, una regulación firme con quién, cómo, cuándo y dónde se puede hacer uso de la pirotecnia, un recorte drástico de los mercadillos y paradas ambulantes que atestaban los pasados días el centro histórico, y el cobro de una tasa turística. Precisamente, Compromís ha presentado en las Cortes una proposición de ley para recuperarla.

En su balance de lo sucedido, los socialistas también han anunciado una moción en el próximo pleno con medidas que mejoren la organización de la fiesta y su complicada relación con la ciudad. Ha rechazado que se esté “potenciando un tipo de ciudad de apartamentos turísticos y de puestos ambulantes con bebidas alcohólicas al aire libre” y ha lamentado que eso sea “en lo que se ha convertido la fiesta mayoritariamente”.

“La solución no puede ser que los vecinos disconformes con la organización de la fiesta se vayan de la ciudad cuando el calendario fallero comienza. Los vecinos no pueden cancelar su jornada laboral el día siguiente cuando no han podido dormir”, ha denunciado el concejal socialista en alusión a las molestias que provocan el uso incontrolado de petardos o las verbenas que funcionan hasta las cuatro de la madrugada. “Son cuestiones inaplazables”, ha añadido, como la implantación de una tasa turística en la ciudad, ha remachado también.

“La fiesta se nos está yendo de las manos”, ha agregado la concejala socialista Nuria Llopis en referencia a las carpas, o a la necesidad de ordenar mejor los actos falleros para evitar masificaciones como la que se dio en la recogida del ninot infantil el pasado fin de semana. “No puede ser responsabilidad de los falleros, el Gobierno local tiene que poner límites porque si no la imagen que damos de la fiesta es negativa. Tampoco es bueno que el desfile en la Ofrenda se prolongue hasta las dos de la madrugada”, ha agregado Llopis sobre las dos maratonianas tardes que dura el desfile de miles de falleros para entregar las flores a la virgen. “Hay que hacer una reflexión de verdad sobre la fiesta”, concluyen.

La asociación de comerciantes del centro histórico de Valencia ha presentado a primera hora de hoy un escrito a la alcaldesa con una lista en la que describen las irregularidades que han detectado este año en la ocupación del espacio público. Hace un día escaso se quejaba en redes sociales de la proliferación de puestos ambulantes y de la suciedad que dejan las verbenas.

El concejal portavoz del gobierno local, Juan Carlos Caballero, ve infundadas las críticas de los grupos de la oposición. Y ha apuntado, sin ofrecer más detalles, que el impacto económico de las Fallas durante 19 días de marzo ronda los 1.100 millones de euros. Para Caballero, el debate en torno a la tasa turística está bien pero “no tenemos un marco legal para que el Ayuntamiento pueda tomar una decisión”, ha dicho después de que el PP (también lo votó Catalá), nada más llegar al gobierno de la Generalitat en 2023, derogase la regulación autonómica que daba libertad a los ayuntamientos para implantarla.

El concejal de Fiestas de Valencia, Santiago Ballester, ante la proliferación de puestos e incluso urinarios ubicados por las comisiones falleras en el entorno monumental de la capital, alguno con protección patrimonial, ha apuntado que habrá comisiones sancionadas. “Tomaremos muy en consideración las fallas que hayan incumplido ese aspecto”, ha dicho. Jesús Carbonell, concejal delegado de Movilidad y de sanciones, ha destacado el aumento de pasaje del transporte público, que ha oscilado del 5 al 7%. “Han sido unas buenas fallas porque no ha habido incidentes importantes. El control de la pirotecnia ha sido exhaustivo -se han decomisado 20 kilos de material-”, ha expuesto.

Durante las noches festivas, se identificaron a 1.091 personas y se detuvo a 54. En materia de seguridad vial, se reforzaron los controles de alcohol y drogas, y respecto a actos vandálicos, se realizaron 113 actuaciones frente a las 101 de 2025. En cuanto a agresiones sexuales, las cifras se mantienen estables, con 14 casos registrados en 2026, en línea con los datos de años anteriores, ha señalado Carbonell.

Caballero ha valorado que las líneas de Cercanías de Renfe no llegaran en horas próximas a las mascletà porque ha evitado la masificación y el colapso en estas horas punta. Pero ha pedido a Renfe que el año próximo se afine la planificación para que los valencianos no tengan que bajarse a 15 kilómetros de la ciudad, precisamente por esos desvíos.