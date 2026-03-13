Los trenes de dos líneas de Cercanías no llegarán a la Estación del Norte de València durante la `mascletà’ por seguridad

Los trenes de Cercanías no llegan desde este viernes a la Estación del Norte de València entre las 13.00 y las 15.00 horas, período en el que se producen grandes aglomeraciones de personas que asisten a presenciar la mascletà de las Fallas en la plaza del Ayuntamiento. La Junta de Seguridad extraordinaria, convocada hoy a las tres de la tarde, ha terminado después de tres horas de encuentro sin cambios sobre lo previsto en un primer momento, y es que, por motivos de seguridad, dos líneas no llegarán al centro para evitar aglomeraciones y riesgo de avalanchas. En las horas previas a las mascletaes, Renfe pondrá en funcionamiento seis trenes más, al tiempo que se mantendrán las lanzaderas desde Albal (estación más cercana a València a la que llegarán los trenes de Cercanías entre las 13 y las 15 horas).

En la reunión celebrada por la tarde en el Ayuntamiento de la capital han participado la alcaldesa María José Catalá, el consejero de Emergencias e Interior de la Generalitat, Juan Carlos Valderrama, y la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé.

La empresa pública ferroviaria ha recomendado por la mañana a quienes deseen presenciar la mascletà que adelanten su hora de viaje y utilicen medios alternativos para acudir al centro, dado que los trenes de las líneas C1 y C2 no podrán llegar a la Estación de Norte sino que se quedarán en la estación del municipio de Albal, a 15 kiómetros de la ciudad. Los cambios se producen después de que en la Junta de Seguridad con motivo de las Fallas de finales de febrero, el Ayuntamiento de Valencia pidiera el desvío de Cercanías a esas horas críticas por motivos de seguridad y se redactasen informes técnicos que así lo aconsejaban.

La Generalitat ha dispuesto un dispositivo especial de transporte para conectar con lanzaderas la estación de Renfe en Albal con la localidad de Torrent y con la pedanía valenciana de La Torre durante esas dos horas diarias hasta el día 19. Así han comenzado a funcionar este mismo viernes y lo ha hecho con “total normalidad”, según fuentes autonómicas.

La Autoridad de Transportes Metropolitano de València (ATMV) ha reforzado las líneas de Metrobús y establecido dos rutas: una servirá para conectar en autobús con la red de Metrovalencia en la estación de Torrent Avinguda, y otra en el entorno del barrio de La Torre, en València, para enlazar con la red de autobuses urbanos de la EMT.

Por otro lado, Semaf ha convocado paros parciales en el Tram de Alicante y en Metrovalencia durante seis y nueve jornadas respectivamente, que coinciden en el caso de la capital valenciana con los días principales de la semana fallera. Lo hacen, recoge su comunicado, “en defensa de la seguridad y la justicia organizacional”, y después de “haber agotado las vías de negociación establecidas en las respectivas comisiones de conflictos cursadas por los maquinistas así como ante el Tribunal de Arbitraje Laboral”.

La huelga en Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) ha comenzado este viernes, 13 de marzo, de 11.00 a 15.00 horas y de 21.00 a 23.59 horas. Del 14 al 19 de marzo, días centrales de Fallas, las horas de la protesta están fijadas desde las 0.00 a las 2.00 o 2.30, entre las 11.11 a 15.15/16.30 y de 20.00/21.30 a 22.30/23.59 horas, según los días. En los días 24 y 26 de marzo hay paros convocados de 6.00 a 9.30; de 12/12.30 a 16/16.30, y de 20/20.30 a 22.30/23.00 horas.

En el TRAM de Alicante, el horario de la huelga será de 7.00 a 10.00, de 13.00 a 16.00 y de 19.00 a 21.00 horas los días 13, 16, 18, 20, 24 y 26. Se trata de primer calendario de paros conjunto, según ha informado el sindicato en un comunicado.

La primera jornada de huelga en Metrovalencia, que ha coincidido también con el viernes fallero y los desvíos del tráfico de Cercanías, ha transcurrido con “normalidad” y se han cumplido los servicios mínimos del 75% previstos “sin incidencias”, según han indicado a Europa Press fuentes de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV). El sindicato convocante ha criticado los servicios mínimos dictados por excesivos.