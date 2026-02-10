Feijóo propone a los empresarios un plan de competitividad pero no afina en su modelo de financiación autonómica

El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca; el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo; el presidente de AVE, Vicente Boluda, durante la Asamblea General AVE este martes en Valencia.

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido en la asamblea anual de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), celebrada este martes en el Roig Arena, la necesidad de un pacto de competitividad de la economía española que concrete “lo que falta y lo que sobra”. Y para la infrafinanciación valenciana ha propuesto un fondo de nivelación hasta que se negocie un nuevo sistema y un plan de inversión de 12.000 millones de euros para los próximos 10 años, el que presentó en enero de 2025 poco después de la dana.

Feijóo ha reprochado al Gobierno que no haya impulsado un sistema de financiación “adecuado a la realidad” para corregir los “efectos o defectos” del modelo actual. Todo ello a pesar de tener “más dinero que nunca” en las arcas del Estado gracias a los “más de 80.000 millones de euros” de fondos europeos a fondo perdido, el aumento de la recaudación por la inflación, y el incremento de la deuda pública.

El dirigente del Pp ha rechazado la propuesta de financiación del Gobierno porque “el independentismo quiere un sistema que rompa el modelo común” porque “tiene la llave de la mayoría”.

Alberto Núñez Feijóo, durante la Asamblea General AVE (Asociación Valenciana de Empresarios) 2026, este martes. Mònica Torres

El dirigente popular ha asegurado que España vive un momento de decadencia política, “que dura más de un lustro”, y ha apostado por que se convoquen elecciones y los ciudadanos digan lo que quieren. “Lo primero que tiene que haber son elecciones, necesitamos que la gente diga lo que quiere. Y después construir un proyecto de prosperidad, volver a la política de Estado, aprobar unos presupuestos y no estar aquí enredados con las redes sociales”, ha lanzado al empresariado.

Feijóo ha insistido en que España necesita a los empresarios y un plan de competitividad de la economía española donde se concrete “lo que falta y lo que sobra”. También ha insistido en que la deuda pública no puede seguir incrementándose. “Estamos más endeudados que nunca y subimos más impuestos que nunca, cuando tenemos más fondos [europeos] que nunca”. ha incidido.

Momentos después, el naviero Vicente Boluda, presidente de AVE, ha reclamado en la clausura del acto a los poderes públicos estabilidad, coordinación institucional y eficiencia en el gasto público. “Es insostenible y corrosivo el clima de confrontación permanente creado desde la política, los empresarios decimos basta”, ha manifestado.

Boluda e ha pedido a los políticos que faciliten la vida a los ciudadanos: “Como región, necesitamos que todos los agentes públicos y privados estén alineados para atraer más inversiones. Invertir aquí redunda en el conjunto del país. Seguiremos empujando pero si no tuviéramos tantos palos en la ruedas avanzaríamos más rápido”, ha lamentado, enumerando el déficit hídrico y problemas como la infrafinanciación.

Desde la izquierda, el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca; el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo; el presidente de AVE, Vicente Boluda, y la alcaldesa de Valencia, María José Catalá a su llegada. Mònica Torres

El presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha anunciado que este año se modificará el Impuesto de Sucesiones y Donaciones dirigida a la continuidad de empresas familiares, incluidas las agrícolas, negocios profesionales y participaciones en sociedades holding a través de la bonificación del 99 % hasta el cuarto grado de parentesco, extendiéndose además a todos los herederos cuando el fundador esté jubilado; y dentro de este impuesto se aplicará una bonificación del 25 % entre hermanos y sobrinos, que llegará al 50 % en 2027.

El jefe del Consell ha subrayado el papel de la Asociación Valenciana de Empresarios, “relevante en la sociedad valenciana y buen ejemplo de liderazgo, constancia y compromiso con las distintas reivindicaciones” como la innovación empresarial, el Corredor Mediterráneo o ”la exigencia de un modelo de financiación autonómico justo”.

El lobby empresarial ha abierto la su asamblea anual con la presentación del barómetro de los empresarios 2026. El director adjunto del Institut Valencià de Investigaciones Económiques (IVIE), Joaquín Maudos, ha presentado los resultados del barómetro del empresario 2026 que la asociacion lanzó por primera vez en 2023 y es de ámbito nacional.

El barómetro desvela, entre otros datos, que el 87% del PIB español ha sido generado por el sector privado, y que el grueso de la inversión fue, en 2024, fue ejecutado por este mismo sector, “el gran motor del crecimiento económico”, ha dicho Maudos. Las empresas aportan además a las arcas públicas muchos ingresos: solo el impuesto de sociedades supone el 12% de esos ingresos públicos vía impuestos.

El responsable de la consultora GAD3 -que ha elaborado la encuesta que da soporte al barómetro-, Narciso Michavila, ha puesto de relevancia que el 85% de la población opina que es difícil emprender porque hay, sobre todo, mucha burocracia. “El principal lastre de los proyectos empresariales en el mundo occidental”, ha incidido Michavila. Sobre el papel que deberían jugar los empresarios en los debates laborales, el barómetro arroja que el 62% de los emprendedores piensa que los empresarios deben participar en los debates laborales pero junto a la Administración y los sindicatos.

El problema de España no es por la imagen de los empresarios, incluso tampoco de la fiscalidad o de acceso a la financiación, sino la regulación burocrática, recoge el estudio. “Estamos funcionando con reglas del siglo XIX cuando estamos en el XXI”, ha dicho el responsable, que ha pedido agilidad.

La ciudadanía nos está diciendo que quiere emprendedores pero también empleados públicos, ha añadido. “Como empresario, les pido un deseo, que dejen a los empleados públicos trabajar. Cuando dejan a los funcionarios los trenes entran por los túneles”, ha dicho. Para terminar, Michavila ha destacado que siete de cada 10 de los encuestados considera positiva o muy positiva la imagen del empresario.

Ana Palacio, exministra de Asuntos Exteriores y ahora profesora visitante de la Universidad de Georgetown, ha trasladado a los empresarios en una breve conferencia que la incertidumbre es hoy el elemento más complicado de gestionar y ha reprochado a Europa que haya viviendo mucho tiempo en la “comodidad, delegando nuestra seguridad al amigo americano. Bruselas tiene que espabilar pero no lo hará si no la sacudimos”, ha advertido Palacio. “Antes importaba la legalidad, pero hoy el lenguaje común se ha erosionado”, ha concluido.