Expertos valencianos en financiación destacan el incremento “sustancial” de recursos en la propuesta del Gobierno, pero piden condonar deuda

La Comisión de Expertos sobre financiación autonómica nombrada por Les Corts Valencianes cree que la propuesta del Gobierno central para reformar el sistema podría suponer un incremento “sustancial” de recursos para la Comunidad Valenciana, pero debería ser simultánea a la condonación de la deuda e incluir un fondo de nivelación transitorio. Así lo ha señalado este martes el presidente de esta comisión y director del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie), Francisco Pérez, tras la reunión de la comisión mixta entre la Generalitat y Les Corts sobre la financiación autonómica, previa al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que este miércoles tratará la propuesta del nuevo modelo.

Pérez ha indicado que, con esa propuesta, la Comunidad valenciana se podría aproximar en recursos a la media autonómica, pero si no se condona la deuda generada por la infrafinanciación, que es el 80% del total (alrededor de 62.424 millones a finales de 2025) y supone “una mochila que pesa sobre la situación financiera de la Generalitat”, tendría que dedicar parte de los recursos adicionales a corregir el déficit. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha ofrecido una quita de la deuda valenciana por un montante de 11.200 millones, si bien no ha sido aprobada.

Ha defendido también un fondo transitorio de nivelación en 2026, dado que el nuevo modelo se pondrá en marcha en principio en 2027, y mientras la Comunitat sigue con una infrafinanciación y un déficit “muy elevado” que genera una carga de intereses “muy importante” y tiene que atender todos los años en los presupuestos de la Generalitat. El fondo de nivelación fue una de las principales reivindicaciones que le formuló el presidente del Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, del PP, al presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, en la reunión que mantuvieron en diciembre.

Sobre la propuesta del Gobierno, Pérez ha señalado que da “bastantes pistas”, pero no todos los datos y solo pueden hacer “aproximaciones”, por lo que ha pedido al Ministerio de Hacienda “transparencia”, aunque trata aspectos que reclamaban, como el reconocimiento de que las comunidades están infrafinanciadas y pone “recursos muy importantes” sobre la mesa. Pérez ha añadido que “se aprecia una voluntad de que las diferencias entre las comunidades se reduzcan sustancialmente”, aunque “no van a desaparecer”, y ha insistido desde la perspectiva valenciana en que podría generar “una importante convergencia con la media” en financiación por habitante ajustada, pero hay dos problema importantes que atender, como el déficit y la deuda.

“Un primer paso”

Desde el Gobierno valenciano, el conseller de Economía y Hacienda, José Antonio Rovira, ha indicado que el CPFF de este miércoles es “un primer paso” para conocer los detalles de un modelo que “no está bien parido desde el principio”, porque se tendría que haber negociado primero con las comunidades autónomas “y no con Junqueras”. Ha considerado que “las cifras iniciales no pintan mal”, pero les faltan “mucho datos”, y ha defendido como “fundamentales” el fondo de nivelación transitorio, de unos 1.800 millones de uros, y “solucionar” el problema de la deuda generada por la infrafinanciación, más de 40.000 millones.

“No establecemos líneas rojas” más allá de que los valencianos no reciban “un solo euro menos” que otros ciudadanos, ha afirmado el consejero, quien ha explicado que en la reunión de mañana no se va a votar nada y ha reclamado “conocer la letra pequeña” del modelo.

El portavoz parlamentario (síndic) socialista, José Muñoz, ha reclamado “una respuesta afirmativa” del Consell a una propuesta que recoge todas las peticiones de los últimos diez años de la Comunitat y ha opinado que sería “imperdonable” que el PP se opusiera, mientras que ha considerado que el fondo de nivelación es “un parche” y quieren soluciones “definitivas y estructurales”. Los socialistas insisten en que el nuevo modelo supondrá 3.699 millones más al año que el anterior sistema, caducado en 2014, y que mantuvo a la Comunidad Valenciana en la cola de la recepción de fondos, junto a Murcia.

El síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha celebrado que haya una propuesta de reforma del modelo, que es positiva porque da más recursos y acorta la distancia de la Comunitat con el resto, y ha reclamado la condonación de la deuda “ilegítima” y que el Consell defienda los intereses de los valencianos y no los de Alberto Núñez Feijóo.

Para Teresa Ramírez, de Vox, la propuesta del Gobierno “es consecuencia directa del chantaje del separatismo”, va a “disparar el gasto público” a niveles “nunca vistos” y supondrá más impuestos, y ha pedido devolver las competencias autonómicas al Gobierno central, “quitar las fronteras autonómicas” y tratar “a todos los españoles por igual”.