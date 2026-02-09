Muere un hombre tras ser apuñalado en el barrio del Xenillet de Torrent
El fallecido es un hombre, de 40 años, que ingresó crítico en un hospital valenciano
Un hombre ha fallecido en el Hospital Clínico de València tras ser apuñalado la noche de este domingo en el barrio del Xenillet, situado en la localidad valenciana de Torrent, sin que hasta el momento se haya producido ninguna detención relacionada con este suceso, según fuentes policiales y de la investigación.
El servicio de Emergencias, el 112, recibió un aviso en torno a las 21,30 horas del domingo de que un hombre había sido apuñalado junto a un bar del barrio. El Grupo de Homicidios de la Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación del caso.
Según ha avanzado el diario Las Provincias, el fallecido es un hombre de 40 años que se habría visto involucrado en una reyerta con varias personas.
