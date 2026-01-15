Detenido en dos ocasiones un educador de un centro de menores en Alicante, acusado de agresión sexual por tres menores

Una primera denuncia ya provocó su arresto el pasado mes de diciembre y ahora se han sumado dos más, por las que un juez le ha decretado libertad con medidas cautelares

Un educador del centro de menores Els Reiets, de Alicante, ha sido detenido en dos ocasiones tras la denuncia de tres de los internos, uno de ellos ya mayor de edad, por presuntas supuestas agresiones sexuales. Según confirman fuentes cercanas al caso, a finales de diciembre ya se le arrestó, tras la denuncia de un adolescente, y, tras su puesta en libertad con medidas cautelares, el pasado día 13, otros dos menores interpusieron nuevas denuncias, por hechos similares. El detenido ha vuelto a pasar a disposición judicial y ha sido puesto en libertad, de nuevo con medidas judiciales, según aseguran fuentes del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

La primera detención tuvo lugar a finales del mes pasado. Un menor denunció ante la Policía Nacional que había sido víctima de una supuesta agresión sexual, por lo que el educador fue arrestado y conducido ante la autoridad judicial, que lo dejó en libertad con medidas cautelares. Entre ellas, señalan las fuentes consultadas, una orden de alejamiento que le impedía volver a su puesto de trabajo. La ausencia del presunto agresor llamó la atención de otros dos internos, también varones y uno de ellos ya mayor de edad, que decidieron interponer una nueva denuncia hace dos días, el pasado martes 13 de enero.

Los agentes de la Policía nacional volvieron a detener al acusado, que fue puesto a disposición judicial del juzgado de guardia y, esa misma noche, fue puesto de nuevo en libertad. El TSJ informa de que el juez prohibió que se comunicara o se aproximara a los dos demandantes y, además, decretó que debe comparecer cada 14 días en sede judicial. El supuesto agresor sexual ha sido apartado de sus funciones por parte de la directiva del centro, situado en una zona intermedia entre el núcleo urbano de Alicante y el aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández, en la partida de El Bacarot.

El subdelegado de Gobierno en Alicante, José Antonio Nieves, ha confirmado el caso y ha manifestado su respeto por la investigación y por las víctimas. Al tratarse de menores de edad, tan solo ha añadido que el caso está judicializado y que, de momento, no se ha producido ninguna novedad desde el segundo arresto.

El centro Els Reiets acoge a menores sobre los que han recaído medidas judiciales de internamiento a régimen cerrado por diversos delitos. Los internos tienen entre 14 y 21 años y se les procura tanto la reinserción educativa como la laboral, en función de su edad.