La televisión valenciana, À Punt, liquida el programa de debate de Toni Cantó por su exigua audiencia

‘El debat’, presentado por el expolítico, se estrenó el pasado 5 de diciembre como una de las principales apuesta de la cadena pero apenas ha concitado el interés del público

El debat, una de las grandes apuestas de la cadena pública valenciana, A Punt, para la temporada tenía como reclamo la presencia de Toni Cantó. El expolítico y actor valenciano era el moderador del programa de formato de debate que se estrenó el pasado viernes, 5 de diciembre y nunca superó una audiencia casi clandestina. Por ello, la dirección de la cadena ha decidido cancelar el programa semanal tras cinco emisiones, según han confirmado fuentes de À Punt a este periódico.

El programa ha fluctuado entre un 2,4% y un 0,7% de audiencia, con tramos horarios en los que registró lo que se considera técnicamente como un 0% de seguimiento. El espacio, también presentado por Rosa Porta, empezó con la pregunta ¿Está el feminismo en crisis? e incluía como invitados a Lucía Etxebarría, Juan Soto Ivars, Elisabeth Duval o Pilar Rodríguez Losantos, entre otros. La monarquía, el turismo o la lengua base en la educación valenciana han sido otros de los asuntos tratados en los programas, hasta la última emisión del pasado 9 de enero.

El anuncio del fichaje de Toni Cantó provocó aceradas críticas sobre todo entre las filas de la oposición de izquierdas, que recordaron las diatribas contra la televisión autonómica que lanzaba el actor valenciano cuando ejercía como líder de Ciudadanos en la Comunidad Valenciana y portavoz parlamentario, durante el anterior mandato de la Generalitat, presidida por el socialista Ximo Puig. Tras dejar la política valenciana, Cantó fue nombrado por la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, director de la Oficina del Español en junio de 2021, un cargo creado para él tras su incorporación al PP que fue amortizado un año después.

À Punt fue constituida en 2016 (si bien empezó a emitir en dos años después) por las Cortes valencianas, auspiciada por el gobierno de izquierdas, denominado El Botànic, tras el cierre en 2013 de Canal 9 por el ejecutivo que dirigía Alberto Fabra, del PP. La cadena autonómica arrastraba una gravísima crisis reputacional y económica, lastrada por diversos casos de corrupción y una plantilla sobredimensionada.

Desde sus orígenes, À Punt ha tenido una audiencia baja, si bien alcanzó un gran seguimiento durante la dana del 29 de octubre de 2024 y los meses posteriores. La cobertura informativa de las inundaciones que causaron 230 muertos en la provincia de Valencia y de la crisis política desatada por su gestión le procuró un reconocimiento generalizado.

A pesar del mal funcionamiento del programa de Cantó, À Punt cerró el pasado año con un incremento del 15,4 % de audiencia, lo que supone la mayor subida porcentual entre las televisiones generalistas de la Comunitat Valenciana, según ponderó un comunicado de la cadena. Fue la segunda cadena autonómica que más creció, solo por detrás de la Televisión Canaria. La audiencia pasó del 2,6% en 2024 al 3% en 2025.

Los grupos parlamentarios valencianos del PP y Vox, que suman la mayoría, modificaron la ley de creación de la Corporació Audiovisual de la Comunitat Valenciana, que gestiona a À Punt, para poder elegir a su presidente por mayoría absoluta de las Cortes y no por las tres quintas partes del pleno, lo que hubiera obligado a pactar la designación con diputados de la oposición, formada por el PSPV y Compromís. Posteriormente, el periodista y jefe de Informativos de la Cope en la Comunidad Valenciana, Vicente Ordaz, fue elegido presidente de la Corporació en enero de 2025. A principios del pasado diciembre, dejó la cadena. El nuevo presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, que sucedió a Carlos Mazón, tras la dimisión de este por su gestión de la dana, lo nombró secretario autonómico de Comunicación.