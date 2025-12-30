Ir al contenido
Comunidad Valenciana

La Guardia Civil investiga la muerte de un joven inglés por arma de fuego en una urbanización de Orihuela

El hombre tenía 29 años y su cuerpo fue hallado en una vivienda del municipio alicantino

Alicante -
La Guardia Civil investiga la muerte violenta de un inglés de 29 años cuyo cadáver fue hallado la noche del pasado día 21 en el interior de una vivienda en Campoamor, en el término municipal de Orihuela-Costa (Alicante), según han confirmado este martes fuentes del instituto armado.

El cuerpo presentaba heridas por arma de fuego, han indicado fuentes próximas al caso. El Equipo de Homicidio de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Alicante se ha hecho cargo de la investigación y el Juzgado de Instrucción del partido judicial de Orihuela ha decretado el secreto de las actuaciones. Por el momento no ha trascendido si ha habido detenciones, ni tampoco el posible móvil del caso.

